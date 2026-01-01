CoreControl mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Infrastruktur-Dashboard zur Verwaltung von Servern, Überwachung der Anwendungs-Verfügbarkeit und Visualisierung Ihrer Netzwerktopologie.
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Was Sie mit CoreControl erstellen können
CoreControl ist ein selbst gehostetes Infrastruktur-Dashboard, das Teams und Einzelpersonen eine einheitliche Ansicht ihres Serverbestands bietet. Es verfolgt Server-Hardware-Details, überwacht die Anwendungs-Uptime mit historischen Verfügbarkeitsaufzeichnungen, generiert Netzwerk-Flussdiagramme und zeigt Echtzeit-CPU-, RAM- und Festplattenmetriken an, die von einem leichten Begleitagenten gesammelt werden.
Im Gegensatz zu gehosteten Überwachungsdiensten läuft CoreControl vollständig auf Ihrem eigenen VPS und speichert alle Daten in einer lokalen PostgreSQL-Datenbank. Teams können Server und Anwendungen in Gruppen organisieren, Besitzer-, Admin- oder Benutzerrollen zuweisen und die Infrastruktur-Gesundheit verfolgen, ohne Daten an Drittanbieterdienste zu senden.
Wichtige Funktionen von CoreControl
Server-Hardware-Inventar
Fügen Sie alle Ihre Server hinzu und verwalten Sie sie von einem einzigen Dashboard aus, mit Hardwarespezifikationen, Statusanzeigen und Schnellzugriffen auf Verwaltungspanels.
Überwachung der Anwendungsverfügbarkeit
Überwachen Sie in Echtzeit, ob selbstgehostete Dienste online oder offline sind, mit historischen Verfügbarkeitsaufzeichnungen und Benachrichtigungen.
Leichtgewichtiger Metrik-Agent
Ein Go-basierter Begleitagent erfasst CPU-, RAM- und Festplattenauslastung von jedem Server und sendet Metriken an das zentrale Dashboard ohne schwerwiegende Abhängigkeiten.
Netzwerkvisualisierung
Erstellen Sie visuelle Netzwerkflussdiagramme, um zu dokumentieren und zu verstehen, wie Ihre Server und Dienste innerhalb Ihrer Infrastruktur miteinander verbunden sind.
Teamrollen und Zugriff
Laden Sie Teammitglieder ein und weisen Sie ihnen die Rollen Eigentümer, Administrator oder Benutzer zu, um zu steuern, wer die Infrastruktur verwalten und Überwachungsberichte einsehen kann.
Warum Sie CoreControl auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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