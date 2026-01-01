CoreControl ist ein selbst gehostetes Infrastruktur-Dashboard, das Teams und Einzelpersonen eine einheitliche Ansicht ihres Serverbestands bietet. Es verfolgt Server-Hardware-Details, überwacht die Anwendungs-Uptime mit historischen Verfügbarkeitsaufzeichnungen, generiert Netzwerk-Flussdiagramme und zeigt Echtzeit-CPU-, RAM- und Festplattenmetriken an, die von einem leichten Begleitagenten gesammelt werden.

Im Gegensatz zu gehosteten Überwachungsdiensten läuft CoreControl vollständig auf Ihrem eigenen VPS und speichert alle Daten in einer lokalen PostgreSQL-Datenbank. Teams können Server und Anwendungen in Gruppen organisieren, Besitzer-, Admin- oder Benutzerrollen zuweisen und die Infrastruktur-Gesundheit verfolgen, ohne Daten an Drittanbieterdienste zu senden.