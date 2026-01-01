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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit CoreControl erstellen können

CoreControl ist ein selbst gehostetes Infrastruktur-Dashboard, das Teams und Einzelpersonen eine einheitliche Ansicht ihres Serverbestands bietet. Es verfolgt Server-Hardware-Details, überwacht die Anwendungs-Uptime mit historischen Verfügbarkeitsaufzeichnungen, generiert Netzwerk-Flussdiagramme und zeigt Echtzeit-CPU-, RAM- und Festplattenmetriken an, die von einem leichten Begleitagenten gesammelt werden.

Im Gegensatz zu gehosteten Überwachungsdiensten läuft CoreControl vollständig auf Ihrem eigenen VPS und speichert alle Daten in einer lokalen PostgreSQL-Datenbank. Teams können Server und Anwendungen in Gruppen organisieren, Besitzer-, Admin- oder Benutzerrollen zuweisen und die Infrastruktur-Gesundheit verfolgen, ohne Daten an Drittanbieterdienste zu senden.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von CoreControl

Server-Hardware-Inventar

Fügen Sie alle Ihre Server hinzu und verwalten Sie sie von einem einzigen Dashboard aus, mit Hardwarespezifikationen, Statusanzeigen und Schnellzugriffen auf Verwaltungspanels.

Überwachung der Anwendungsverfügbarkeit

Überwachen Sie in Echtzeit, ob selbstgehostete Dienste online oder offline sind, mit historischen Verfügbarkeitsaufzeichnungen und Benachrichtigungen.

Leichtgewichtiger Metrik-Agent

Ein Go-basierter Begleitagent erfasst CPU-, RAM- und Festplattenauslastung von jedem Server und sendet Metriken an das zentrale Dashboard ohne schwerwiegende Abhängigkeiten.

Netzwerkvisualisierung

Erstellen Sie visuelle Netzwerkflussdiagramme, um zu dokumentieren und zu verstehen, wie Ihre Server und Dienste innerhalb Ihrer Infrastruktur miteinander verbunden sind.

Teamrollen und Zugriff

Laden Sie Teammitglieder ein und weisen Sie ihnen die Rollen Eigentümer, Administrator oder Benutzer zu, um zu steuern, wer die Infrastruktur verwalten und Überwachungsberichte einsehen kann.

Warum Sie CoreControl auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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