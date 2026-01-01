Rivet ist eine Open-Source-Orchestrierungs-Engine für Rivet Actors – langlebige, leichtgewichtige Prozesse, deren Zustand im Speicher liegt und automatisch persistent gespeichert wird. Im Gegensatz zu zustandslosen serverlosen Laufzeiten behält jeder Actor seinen eigenen, SQLite-gestützten Zustand, eine adressierbare Identität und ein Ereignisprotokoll, was ihn ideal für KI-Agenten, Multiplayer-Spielesitzungen, kollaborative Editoren und dauerhafte Workflows macht.

Das Selbst-Hosting von Rivet auf Ihrem eigenen VPS hält den Actor-Zustand, den Agenten-Speicher und die Workflow-Daten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Ausführungsgebühren. Die enthaltene Engine wird mit dem integrierten Inspector-Dashboard geliefert, um Actor-Zustände zu durchsuchen, Workflows wiederzugeben und Live-Traffic zu debuggen, ohne Anwendungscode instrumentieren zu müssen.