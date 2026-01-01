openrouteservice mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Routing-Engine, basierend auf OpenStreetMap-Daten, mit Wegbeschreibungen, Isochronen und Matrix-APIs fÃ¼r Autos, FahrrÃ¤der und FuÃŸgÃ¤nger.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit openrouteservice erstellen kÃ¶nnen
openrouteservice ist eine Open-Source-Routing-Engine, die von HeiGIT entwickelt wurde und OpenStreetMap-Daten in produktionsreife Wegbeschreibungen, Zeit-Distanz-Matrizen und Isochronen-Erreichbarkeitspolygone umwandelt. Im Gegensatz zu kommerziellen Karten-APIs bietet es Entwicklern ein kostenloses, vollstÃ¤ndig transparentes Routing-Backend mit Profilen, die auf Autos, Schwerlastfahrzeuge, FahrrÃ¤der, FuÃŸgÃ¤nger und RollstÃ¼hle abgestimmt sind.
Das Selbst-Hosten von openrouteservice auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Preisgestaltung pro Anfrage, Ratenbegrenzungen und die Datenweitergabe an Dritte. Sie steuern, welche Regionen und Profile geladen werden, Sie halten Kundenkoordinaten privat, und Sie kÃ¶nnen die Engine mit benutzerdefinierten OSM-Extrakten, EinschrÃ¤nkungen und HÃ¶hendaten erweitern, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind.
Wichtige Funktionen von openrouteservice
Routen-API
Berechnen Sie Punkt-zu-Punkt- und Mehrstopp-Routen mit Abbiegeanweisungen, Geometrie und HÃ¶hendaten fÃ¼r verschiedene Transportprofile.
Isochrone Erreichbarkeit
Generieren Sie zeitbasierte oder distanzbasierte Polygone, die genau zeigen, wie weit ein Benutzer von jedem beliebigen Ausgangspunkt innerhalb eines bestimmten Budgets reisen kann.
Matrixberechnungen
Berechnen Sie viele-zu-viele Reisezeiten und Entfernungen in einer einzigen Anfrage, ideal fÃ¼r Logistik, Versand und die Optimierung von Liefergebieten.
Mehrere Transportprofile
Wird mit abgestimmten Profilen fÃ¼r Autos, LKWs, FahrrÃ¤der, FuÃŸgÃ¤nger und RollstÃ¼hle geliefert, die jeweils die OSM-Zugangsregeln und -beschrÃ¤nkungen berÃ¼cksichtigen.
OpenStreetMap betrieben
Laden Sie beliebige OSM PBF-Extrakte von Geofabrik oder Ihrer eigenen Quelle, um ein vollstÃ¤ndig eigenstÃ¤ndiges Routing fÃ¼r die Regionen bereitzustellen, die Sie tatsÃ¤chlich benÃ¶tigen.
OpenAPI und Swagger UI
Standardkonforme REST-API mit integrierter Swagger-Dokumentation erleichtert die Integration von Routing in Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen.
Warum Sie openrouteservice auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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