openrouteservice ist eine Open-Source-Routing-Engine, die von HeiGIT entwickelt wurde und OpenStreetMap-Daten in produktionsreife Wegbeschreibungen, Zeit-Distanz-Matrizen und Isochronen-Erreichbarkeitspolygone umwandelt. Im Gegensatz zu kommerziellen Karten-APIs bietet es Entwicklern ein kostenloses, vollstÃ¤ndig transparentes Routing-Backend mit Profilen, die auf Autos, Schwerlastfahrzeuge, FahrrÃ¤der, FuÃŸgÃ¤nger und RollstÃ¼hle abgestimmt sind.

Das Selbst-Hosten von openrouteservice auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Preisgestaltung pro Anfrage, Ratenbegrenzungen und die Datenweitergabe an Dritte. Sie steuern, welche Regionen und Profile geladen werden, Sie halten Kundenkoordinaten privat, und Sie kÃ¶nnen die Engine mit benutzerdefinierten OSM-Extrakten, EinschrÃ¤nkungen und HÃ¶hendaten erweitern, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind.