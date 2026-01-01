Mopidy mit 1 Klick bereitstellen.
Erweiterbarer Python-Musikserver, der von lokalen Dateien, Spotify, SoundCloud, TuneIn und mehr über eine einzige Browser-Oberfläche streamt.
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Was Sie mit Mopidy erstellen können
Mopidy ist ein erweiterbarer Musikserver, der in Python geschrieben ist und Dutzende von Audioquellen hinter einer einzigen Wiedergabeliste zusammenführt. Mit installierten passenden Erweiterungen kann er lokale Dateien zusammen mit Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, Podcasts und Internetradio streamen, während er diese über MPD-, HTTP- und JSON-RPC-APIs zugänglich macht, sodass jeder MPD-Client oder jedes Web-Frontend dieselbe Bibliothek steuern kann.
Diese Vorlage bündelt Mopidy zusammen mit dem beliebten Iris Web-Frontend und bietet Ihnen eine browserbasierte Oberfläche zum Durchsuchen von Bibliotheken, Erstellen von Warteschlangen und Verwalten von Wiedergabelisten von jedem Gerät aus. Das Selbst-Hosten von Mopidy auf einem VPS hält Ihre aggregierten Musikquellen hinter einem einzigen privaten Endpunkt, ohne zusätzliche Abonnementgebühren pro Quelle, über die bereits genutzten Upstream-Anbieter hinaus.
Wichtige Funktionen von Mopidy
Iris Web-Frontend
Die gebündelte Iris-Erweiterung bietet eine verfeinerte Browser-Benutzeroberfläche zum Durchsuchen von Quellen, zum Einreihen von Titeln in die Warteschlange und zum Verwalten von Wiedergabelisten vom Desktop oder Mobilgerät aus.
Mehrquellenwiedergabe
Installieren Sie Erweiterungen, um Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, Podcasts und lokale Dateien in einer einzigen, einheitlichen Warteschlange zusammenzuführen.
MPD-Protokollunterstützung
Spricht das Music Player Daemon Protokoll auf Port 6600, sodass jeder MPD-Client wie ncmpcpp, M.A.L.P. oder Cantata die Wiedergabe steuern kann.
Pip-installierbare Erweiterungen
Neue Quellen bei der Bereitstellung über die Variable PIP_PACKAGES hinzufügen, ohne das Image neu zu erstellen oder Konfigurationsdateien zu bearbeiten.
JSON-RPC HTTP-API
Die vollständige HTTP- und WebSocket-API ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Controller, Sprachassistenten oder Hausautomations-Auslöser mit derselben Engine zu erstellen.
Snapcast bereit
Die Standard-Audio-Pipeline schreibt in ein Snapcast FIFO, sodass Sie bei Bedarf eine Multiroom-synchronisierte Wiedergabe darüberlegen können.
Warum Sie Mopidy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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