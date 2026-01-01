Mopidy ist ein erweiterbarer Musikserver, der in Python geschrieben ist und Dutzende von Audioquellen hinter einer einzigen Wiedergabeliste zusammenführt. Mit installierten passenden Erweiterungen kann er lokale Dateien zusammen mit Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, Podcasts und Internetradio streamen, während er diese über MPD-, HTTP- und JSON-RPC-APIs zugänglich macht, sodass jeder MPD-Client oder jedes Web-Frontend dieselbe Bibliothek steuern kann.

Diese Vorlage bündelt Mopidy zusammen mit dem beliebten Iris Web-Frontend und bietet Ihnen eine browserbasierte Oberfläche zum Durchsuchen von Bibliotheken, Erstellen von Warteschlangen und Verwalten von Wiedergabelisten von jedem Gerät aus. Das Selbst-Hosten von Mopidy auf einem VPS hält Ihre aggregierten Musikquellen hinter einem einzigen privaten Endpunkt, ohne zusätzliche Abonnementgebühren pro Quelle, über die bereits genutzten Upstream-Anbieter hinaus.