PrivateBin ist ein minimalistischer Open-Source-Pastebin, bei dem Inhalte direkt im Browser mit 256-Bit AES-GCM verschlüsselt werden, bevor sie den Server erreichen. Der Entschlüsselungsschlüssel befindet sich nur im URL-Fragment, das Browser niemals an den Server senden – was bedeutet, dass nicht einmal der Serverbetreiber lesen kann, was Sie teilen. Mit über 8.000 GitHub-Sternen ist es eines der vertrauenswürdigsten Zero-Knowledge-Sharing-Tools, die verfügbar sind.

Das Selbst-Hosting von PrivateBin auf Ihrem VPS hält Ihre Sharing-Infrastruktur vollständig privat – kein Drittanbieterdienst sieht Ihre Pastes – und der schlanke Alpine-Container benötigt minimale Ressourcen, während er Ihnen die volle Kontrolle über Aufbewahrungsrichtlinien, Dateigrößenbeschränkungen und den Zugriff gibt.