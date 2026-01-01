Grocy ist ein webbasiertes Haushaltsverwaltungssystem, das sich um den Lebensmittelbestand dreht. Es erfasst, was Sie haben, wann es ablÃ¤uft und wie viel Sie verbrauchen, und verwendet diese Daten dann, um genaue Einkaufslisten zu erstellen, Verschwendung zu vermeiden und Ihnen bei der Planung von Rezepten aus bereits vorhandenen Zutaten in der Speisekammer zu helfen.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Haushaltsbestandsdaten privat bleiben, von jedem FamiliengerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind, ob zu Hause oder im GeschÃ¤ft, und niemals an ein Abonnement gebunden oder von einem Anbieter abgeschaltet werden. Der schlanke PHP- und SQLite-Stack lÃ¤uft problemlos neben anderen Diensten selbst auf einem bescheidenen VPS.