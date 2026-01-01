Grocy mit 1 Klick bereitstellen.
Selbst gehostete Lebensmittel- und Haushaltsverwaltungs-App zur Nachverfolgung von Lebensmittelbestand, Ablaufdaten und Einkaufslisten.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Grocy
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Grocy erstellen kÃ¶nnen
Grocy ist ein webbasiertes Haushaltsverwaltungssystem, das sich um den Lebensmittelbestand dreht. Es erfasst, was Sie haben, wann es ablÃ¤uft und wie viel Sie verbrauchen, und verwendet diese Daten dann, um genaue Einkaufslisten zu erstellen, Verschwendung zu vermeiden und Ihnen bei der Planung von Rezepten aus bereits vorhandenen Zutaten in der Speisekammer zu helfen.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Haushaltsbestandsdaten privat bleiben, von jedem FamiliengerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind, ob zu Hause oder im GeschÃ¤ft, und niemals an ein Abonnement gebunden oder von einem Anbieter abgeschaltet werden. Der schlanke PHP- und SQLite-Stack lÃ¤uft problemlos neben anderen Diensten selbst auf einem bescheidenen VPS.
Wichtige Funktionen von Grocy
Ablaufdatumnachverfolgung
Erfassen Sie Kauf- und Verfallsdaten fÃ¼r jedes Produkt, damit Grocy Sie benachrichtigen kann, bevor Artikel verderben, und so die Lebensmittelverschwendung im gesamten Haushalt reduziert wird.
Intelligente Einkaufslisten
Einkaufslisten werden automatisch aus Rezeptanforderungen und Mindestbestandsgrenzen generiert, sodass Sie nur das kaufen, was Sie tatsÃ¤chlich benÃ¶tigen.
Barcode-Scannen
Scannen Sie Produktbarcodes von jedem mobilen Browser aus, um Artikel sofort nachzuschlagen und zu protokollieren, ohne Produktnamen oder Mengen manuell einzugeben.
Rezeptverwaltung
Speichern Sie Rezepte mit Mengenangaben der Zutaten und lassen Sie Grocy Ihren aktuellen Bestand prÃ¼fen, bevor genau das, was fehlt, zur Einkaufsliste hinzugefÃ¼gt wird.
Hausautomation-Integration
Eine vollstÃ¤ndige REST-API ermÃ¶glicht Integrationen mit Home Assistant, Barcodescanner-Apps und anderen selbst gehosteten Tools fÃ¼r einen vollstÃ¤ndig automatisierten Haushalts-Workflow.
Warum Sie Grocy auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.