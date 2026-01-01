Bytebase mit einem Klick installieren.
Open-Source-Datenbank-DevOps-Plattform zum sicheren Überprüfen, Genehmigen und umgebungsübergreifenden Bereitstellen von Schemaänderungen.
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Was Sie mit Bytebase erstellen können
Bytebase ist eine Open-Source-Datenbank-DevOps-Plattform, die Software-Engineering-Disziplin in das Datenbank-Änderungsmanagement bringt. Wo sich die meisten Teams auf Ad-hoc-SQL-Skripte oder informelle DBA-Genehmigungen verlassen, bietet Bytebase strukturierte Überprüfungs-Workflows, Rollout-Pipelines für mehrere Umgebungen und über 200 integrierte SQL-Überprüfungsregeln, die widerspiegeln, wie Anwendungscode bereitgestellt wird.
Es unterstützt über 20 Datenbanksysteme – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake und weitere – über eine einzige Weboberfläche. Selbst-Hosting hält Datenbank-Anmeldeinformationen und den Änderungsverlauf vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne dass ein Drittanbieterdienst jemals auf Ihre Schemata oder Daten zugreift.
Wichtige Funktionen von Bytebase
Datenbankänderungs-Workflows
Leiten Sie jede Schema-Migration durch konfigurierbare Überprüfungs- und Genehmigungsschritte, bevor sie eine Datenbankumgebung erreicht.
Integrierte SQL-Überprüfung
Über 200 Regeln erkennen Anti-Pattern, fehlende Indizes und destruktive Operationen automatisch, bevor eine Änderung genehmigt wird.
GitOps-Integration
Verbinden Sie Bytebase mit Ihrem Git-Repository, damit Datenbankmigrationen dem gleichen Pull-Request-Prozess wie der Anwendungscode folgen.
Multi-Umgebungs-Bereitstellungen
Definieren Sie geordnete Pipelines für Entwicklung, Staging und Produktion mit erforderlichen Freigabeschritten in jeder Phase.
Audit und Konformität
Jede Migration und Genehmigung wird in einem manipulationssicheren Protokoll mit Zeitstempeln und Benutzerzuordnung protokolliert und unterstützt SOC 2 sowie ähnliche Frameworks.
Warum Sie Bytebase auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.