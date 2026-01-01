PeerTube ist eine kostenlose, quelloffene, föderierte Video-Hosting-Plattform, die als selbstbestimmte Alternative zu YouTube und Vimeo entwickelt wurde. Jede PeerTube-Instanz ist unabhängig, aber über das ActivityPub-Protokoll miteinander verbunden, sodass Ihre Zuschauer Kanäle von jedem anderen PeerTube-Server abonnieren können, während jedes Video, jeder Kommentar und jedes Abonnement auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur liegt.

WebRTC Peer-to-Peer-Streaming ermöglicht es Zuschauern, Bandbreite miteinander zu teilen, sodass ein einzelnes beliebtes Video Ihren Server bei Verkehrsspitzen nicht zum Absturz bringt. Die gebündelten PostgreSQL, Redis und die Transkodierungs-Pipeline laufen vollständig auf Ihrem VPS, was Erstellern und Gemeinschaften die volle Kontrolle über ihre Inhalte, ihr Publikum und ihre Moderationsrichtlinien gibt — kein algorithmischer Feed, keine Entmonetarisierung, keine Werbemittel-Intermediäre.