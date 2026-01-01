Peppermint ist eine Open-Source-Ticketing- und Helpdesk-LÃ¶sung, die als schlanke Alternative zu Zendesk und Jira entwickelt wurde. Sie bietet Support-Teams, IT-Abteilungen und kleinen Unternehmen eine Ã¼bersichtliche Warteschlange zum Erfassen von Kundenanfragen, zur Verfolgung interner Anliegen und zur Zusammenarbeit bei der LÃ¶sungsfindung, ohne LizenzgebÃ¼hren pro Agent oder die Ãœbermittlung sensibler Konversationsdaten an einen Drittanbieter von SaaS.

Das Selbst-Hosten von Peppermint auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Ticket, jeden Kundendatensatz und jede interne Notiz unter Ihrer Kontrolle. Das gebÃ¼ndelte PostgreSQL-Backend gewÃ¤hrleistet eine dauerhafte Speicherung der Ticket-Historie, wÃ¤hrend ein persÃ¶nliches Markdown-Notizbuch mit To-Do-Listen jedem Agenten einen privaten Bereich bietet, um seine eigene Arbeit neben der gemeinsamen Warteschlange zu organisieren.