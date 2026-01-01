Peppermint mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source Ticketing- und Helpdesk-System zur Verwaltung von Kundenanfragen, internen IT-Anliegen und Team-Workflows.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Peppermint
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Peppermint erstellen kÃ¶nnen
Peppermint ist eine Open-Source-Ticketing- und Helpdesk-LÃ¶sung, die als schlanke Alternative zu Zendesk und Jira entwickelt wurde. Sie bietet Support-Teams, IT-Abteilungen und kleinen Unternehmen eine Ã¼bersichtliche Warteschlange zum Erfassen von Kundenanfragen, zur Verfolgung interner Anliegen und zur Zusammenarbeit bei der LÃ¶sungsfindung, ohne LizenzgebÃ¼hren pro Agent oder die Ãœbermittlung sensibler Konversationsdaten an einen Drittanbieter von SaaS.
Das Selbst-Hosten von Peppermint auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Ticket, jeden Kundendatensatz und jede interne Notiz unter Ihrer Kontrolle. Das gebÃ¼ndelte PostgreSQL-Backend gewÃ¤hrleistet eine dauerhafte Speicherung der Ticket-Historie, wÃ¤hrend ein persÃ¶nliches Markdown-Notizbuch mit To-Do-Listen jedem Agenten einen privaten Bereich bietet, um seine eigene Arbeit neben der gemeinsamen Warteschlange zu organisieren.
Wichtige Funktionen von Peppermint
Markdown Ticket-Editor
Verfassen Sie Tickets und Antworten in einem umfangreichen Markdown-Editor mit DateianhÃ¤ngen, damit Unterhaltungen Formatierungen, CodeblÃ¶cke und Screenshots beibehalten.
PersÃ¶nliche NotizbÃ¼cher
Jeder Agent erhÃ¤lt ein privates Markdown-basiertes Notizbuch mit To-Do-Listen zur Verfolgung individueller Arbeit neben der gemeinsamen Ticket-Warteschlange.
Kundenverlaufsprotokoll
Jede Interaktion mit einem Kunden wird in dessen Profil aufgezeichnet, wodurch Agenten den vollstÃ¤ndigen Kontext vergangener Anfragen erhalten, bevor sie auf eine neue antworten.
Rollenbasierter Zugriff
Granulare Rollenberechtigungen ermÃ¶glichen es Administratoren, zu steuern, welche Agenten bestimmte Ticketkategorien anzeigen, kommentieren oder lÃ¶sen kÃ¶nnen.
REST-API-Integration
Eine dokumentierte REST-API ermÃ¶glicht es Ihnen, Tickets von Ãœberwachungstools zu Ã¼bertragen, Daten mit CRMs zu synchronisieren oder benutzerdefinierte Dashboards auf Peppermint aufzubauen.
Responsives Interface
Die BenutzeroberflÃ¤che ist fÃ¼r Bildschirme von MobilgerÃ¤ten bis zu 4K konzipiert, sodass Agenten Tickets von jedem GerÃ¤t aus bearbeiten kÃ¶nnen, ohne die Benutzerfreundlichkeit einzubÃ¼ÃŸen.
Warum Sie Peppermint auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
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