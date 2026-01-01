Explo ist ein selbstgehosteter Musik-Discovery-Server, der Ihren ListenBrainz-Hörverlauf mit Ihrer persönlichen Musikbibliothek verbindet. Er ruft wöchentliche und tägliche Empfehlungs-Playlists von ListenBrainz ab, findet die passenden Titel über YouTube oder Soulseek, lädt sie herunter und erstellt Playlists direkt in Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic oder MPD — automatisch, nach einem von Ihnen festgelegten Zeitplan.

Im Gegensatz zu Streaming-Diensten, die Empfehlungen hinter Abonnements und undurchsichtigen Algorithmen verbergen, bietet Ihnen Explo volle Transparenz: Jede Empfehlung ist auf Ihre tatsächlichen Hördaten auf ListenBrainz zurückführbar, und jeder heruntergeladene Titel ist auf Ihrem eigenen Server gespeichert. Die integrierte Web-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Zeitpläne zu verwalten, den Playlist-Verlauf zu durchsuchen und alle Integrationen zu konfigurieren, ohne Konfigurationsdateien bearbeiten zu müssen.