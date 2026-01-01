Spice ist eine Open-Source-Daten- und KI-Infrastruktur-Laufzeitumgebung, die föderierte SQL-Abfragen, Vektorsuche und LLM-Inferenz in einem einzigen Rust-Prozess kombiniert. Aufbauend auf Apache DataFusion, Arrow und DuckDB verbindet es sich mit Dutzenden von Quellen – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka und mehr – und materialisiert Hot Data lokal für Analysen im Sub-Sekunden-Bereich neben Ihrer Anwendung.

Das Selbst-Hosten von Spice auf Ihrem eigenen VPS bietet KI-Agenten und RAG-Pipelines einen einzigen SQL- und HTTP-Endpunkt über föderierte Daten, ohne Cloud-Gebühren pro Abfrage oder das Senden sensibler Datensätze an einen verwalteten Dienst. Datensätze, Beschleunigungen, Embeddings und Modelle werden alle in einem einzigen spicepod.yaml-Manifest deklariert.