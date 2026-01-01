Unleash mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source Feature-Flag-Management-Plattform für sichere, schrittweise Feature-Rollouts über jeden Tech-Stack hinweg.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Unleash erstellen können
Unleash ist eine Open-Source-Feature-Management-Plattform auf Enterprise-Niveau, der Teams in über 1.000 Organisationen vertrauen. Sie entkoppelt die Code-Bereitstellung von der Feature-Aktivierung – bringen Sie jederzeit Code in Produktion und aktivieren Sie Funktionen selektiv für bestimmte Benutzer, prozentuale Rollouts oder Umgebungen über eine Web-Steuerungsebene, ohne erneute Bereitstellung.
Durch das Selbst-Hosten von Unleash bleiben alle Flag-Konfigurations- und Benutzer-Targeting-Daten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Mit über 15 offiziellen SDKs, die jede wichtige Sprache und jedes Framework abdecken, kann Ihre gesamte Entwicklungsabteilung Feature Flags mit einem konsistenten Workflow einführen – von A/B-Tests und Canary Releases bis hin zu Not-Ausschaltern.
Wichtige Funktionen von Unleash
Schrittweise Einführungen
Funktionen für einen konfigurierbaren Prozentsatz von Nutzern freigeben und die Abdeckung schrittweise erweitern, um Probleme zu erkennen, bevor sie alle betreffen.
15+ offizielle SDKs
Native SDKs für Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android und mehr sorgen für eine schnelle und lokale Flag-Evaluierung.
Umgebungs-Targeting
Unabhängige Flag-Zustände pro Umgebung — Entwicklung, Staging, Produktion — von einer einzigen Steuerungsebene aus beibehalten, ohne die Konfiguration zu duplizieren.
Aktivierungsstrategien
Zielen Sie auf Benutzer-IDs, IP-Bereiche, Hostnamen oder benutzerdefinierte Kontextfelder ab, um präzise zu steuern, wer welche Funktion sieht.
Vollständiges Audit-Protokoll
Jede Flaggenänderung wird mit Autor und Zeitstempel aufgezeichnet, wodurch Sie eine vollständige Historie für Debugging und Compliance erhalten.
Warum Sie Unleash auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.