Unleash ist eine Open-Source-Feature-Management-Plattform auf Enterprise-Niveau, der Teams in über 1.000 Organisationen vertrauen. Sie entkoppelt die Code-Bereitstellung von der Feature-Aktivierung – bringen Sie jederzeit Code in Produktion und aktivieren Sie Funktionen selektiv für bestimmte Benutzer, prozentuale Rollouts oder Umgebungen über eine Web-Steuerungsebene, ohne erneute Bereitstellung.

Durch das Selbst-Hosten von Unleash bleiben alle Flag-Konfigurations- und Benutzer-Targeting-Daten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Mit über 15 offiziellen SDKs, die jede wichtige Sprache und jedes Framework abdecken, kann Ihre gesamte Entwicklungsabteilung Feature Flags mit einem konsistenten Workflow einführen – von A/B-Tests und Canary Releases bis hin zu Not-Ausschaltern.