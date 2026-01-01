LLDAP ist ein leichtgewichtiger Authentifizierungsserver mit vordefinierten Einstellungen, der eine standardmäßige LDAP-Schnittstelle bereitstellt, die durch eine benutzerfreundliche Web-Admin-Oberfläche unterstützt wird. Wo herkömmliche LDAP-Setups Hunderte von Seiten an Schema, ACLs und slapd-Konfiguration erfordern, liefert LLDAP sinnvolle Standardeinstellungen ab Werk: vordefinierte Benutzer-/Gruppen-/E-Mail-Schemata, einen grafischen Benutzer-Manager und eine einzige Binärdatei, die in Millisekunden startet.

Das Selbst-Hosten von LLDAP auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine einzige Quelle der Wahrheit für Benutzerkonten über jede selbst gehostete Anwendung hinweg, die LDAP spricht – Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana und Dutzende weitere – ohne den operativen Overhead von OpenLDAP. Benutzer leben an einem Ort, Passwortänderungen verbreiten sich überall, und Gruppen steuern den Zugriff zentral.