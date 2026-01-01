Restreamer ist ein von datarhei entwickelter Open-Source-Live-Streaming-Server, der professionelle Streaming-Funktionen über ein benutzerfreundliches Webinterface bereitstellt. Er empfängt Videos von Webcams, IP-Kameras und Live-Feeds, konvertiert zwischen den Protokollen RTMP, HLS, SRT und WebRTC und verteilt gleichzeitig an mehrere Plattformen — YouTube, Twitch, Facebook Live oder jedes benutzerdefinierte RTMP-Ziel — von einer einzigen Quelle aus.

Das Selbst-Hosting von Restreamer eliminiert die monatlichen Gebühren kommerzieller Multi-Streaming-Dienste und hält Video-Feeds vollständig von Drittanbieter-Plattformen fern, was für vertrauliche Übertragungen wie interne Schulungen, private Veranstaltungen oder Vorab-Ankündigungen wichtig ist. Dedizierte VPS-Bandbreite gewährleistet stabile Bitraten und eine konsistente Stream-Qualität, die Shared-Hosting-Umgebungen nicht garantieren können.