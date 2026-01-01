Restreamer mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Live-Streaming-Server, der Videos von jeder Quelle aufnimmt und diese gleichzeitig an YouTube, Twitch und benutzerdefinierte RTMP-Endpunkte streamt.
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Was Sie mit Restreamer erstellen können
Restreamer ist ein von datarhei entwickelter Open-Source-Live-Streaming-Server, der professionelle Streaming-Funktionen über ein benutzerfreundliches Webinterface bereitstellt. Er empfängt Videos von Webcams, IP-Kameras und Live-Feeds, konvertiert zwischen den Protokollen RTMP, HLS, SRT und WebRTC und verteilt gleichzeitig an mehrere Plattformen — YouTube, Twitch, Facebook Live oder jedes benutzerdefinierte RTMP-Ziel — von einer einzigen Quelle aus.
Das Selbst-Hosting von Restreamer eliminiert die monatlichen Gebühren kommerzieller Multi-Streaming-Dienste und hält Video-Feeds vollständig von Drittanbieter-Plattformen fern, was für vertrauliche Übertragungen wie interne Schulungen, private Veranstaltungen oder Vorab-Ankündigungen wichtig ist. Dedizierte VPS-Bandbreite gewährleistet stabile Bitraten und eine konsistente Stream-Qualität, die Shared-Hosting-Umgebungen nicht garantieren können.
Wichtige Funktionen von Restreamer
Multiplattform-Streaming
Senden Sie eine einzige Videoquelle gleichzeitig an YouTube, Twitch, Facebook Live und benutzerdefinierte RTMP-Endpunkte, ohne mehrere Encoder-Instanzen auszuführen.
Protokollkonvertierung
Unterstützt RTMP, SRT oder andere Ingest-Formate und gibt HLS, WebRTC oder RTMP aus, damit jedes Zuschauergerät oder jede Plattform Ihren Stream empfangen kann.
Automatische Wiederverbindung
Behandelt Netzwerkabbrüche und Quellunterbrechungen ohne manuelles Eingreifen, wodurch Übertragungen trotz vorübergehender Ausfälle weiterlaufen.
Webbasiertes Management
Konfigurieren Sie Quellen, Ziele und Kodierungseinstellungen über eine Browser-Oberfläche, ohne Kenntnisse der Kommandozeile oder eine komplexe Streaming-Software-Einrichtung.
Streamaufnahme
Archivieren Sie Live-Übertragungen direkt in einem dauerhaften Speicher für die nachträgliche Wiedergabe, zur Einhaltung von Compliance-Vorschriften oder zur Wiederverwendung von Inhalten – ohne zusätzliche Dienste.
Warum Sie Restreamer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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