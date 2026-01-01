Tududi mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Aufgaben- und Projektmanager mit CalDAV-Synchronisierung, wiederkehrenden Aufgaben und OIDC-Authentifizierung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Tududi
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tududi erstellen können
Tududi ist eine selbst gehostete Produktivitätsanwendung zur Verwaltung von Aufgaben, Projekten, Bereichen und Notizen in einer übersichtlichen hierarchischen Struktur. Sie geht über einfache To-Do-Listen hinaus und bietet eine vollständige Engine für wiederkehrende Aufgaben, CalDAV-Synchronisation (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-Integration für die Aufgabenerstellung und tägliche Übersichten sowie optional OIDC/SSO für Team-Implementierungen. Die Benutzeroberfläche unterstützt 24 Sprachen und Dunkel-/Hellmodi.
Das Selbst-Hosting von Tududi speichert Ihre Aufgabendaten vollständig auf Ihrem eigenen Server – kein Abonnement, kein Data Mining und kein Zugriff Dritter auf Ihre Projekte und Notizen. Da es auf SQLite läuft, gibt es keinen separaten Datenbankdienst zu verwalten: ein Container, zwei Volumes, und Ihr Produktivitätstool läuft hinter HTTPS.
Wichtige Funktionen von Tududi
Projekt- und Bereichshierarchie
Aufgaben innerhalb von Projekten organisieren, Projekte in Bereiche gruppieren und den Fortschritt von Unteraufgaben verfolgen — alles in einer einzigen, übersichtlichen Oberfläche.
CalDAV-Synchronisation
Synchronisieren Sie Aufgaben bidirektional mit jedem CalDAV-kompatiblen Client: tasks.org, Apple Erinnerungen, Thunderbird und mehr.
Wiederkehrende Aufgaben-Engine
Planen Sie Aufgaben, die sich täglich, wöchentlich, monatlich oder nach benutzerdefinierten Mustern wiederholen, mit automatischer Erstellung zukünftiger Instanzen.
Telegram-Integration
Aufgaben erstellen und Tageszusammenfassungen über einen Telegram-Bot erhalten, ohne das Webinterface zu öffnen.
OIDC- und SSO-Unterstützung
Authentifizieren Sie sich über Google, Okta, Keycloak, Azure AD oder einen beliebigen OpenID Connect-Anbieter für Team-Bereitstellungen.
Warum Sie Tududi auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.