Vikunja mit einem Klick bereitstellen.
Selbstgehosteter Open-Source-Aufgabenmanager mit Listen-, Kanban-, Gantt- und Tabellenansichten sowie Teamzusammenarbeit und CalDAV-Synchronisierung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Vikunja
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Vikunja erstellen kÃ¶nnen
Vikunja ist eine selbstgehostete Aufgaben- und Projektmanagement-Anwendung, die mehrere Ansichtsmodi unterstÃ¼tzt, darunter Listen-, Kanban-Board-, Gantt-Diagramm- und Tabellenansicht. Sie bietet hierarchische Projektverschachtelung, Aufgabenzuweisungen, FÃ¤lligkeitsdaten, Erinnerungen, Labels und DateianhÃ¤nge fÃ¼r ein vollstÃ¤ndiges Aufgabenmanagement in einem Tool.
Das Selbst-Hosting von Vikunja auf einem VPS hÃ¤lt alle Ihre Aufgaben und Projektdaten privat, ohne AbonnementgebÃ¼hren pro Benutzer. Die CalDAV-Synchronisierung integriert Aufgaben in Kalender-Apps, eine mobilfreundliche OberflÃ¤che funktioniert auf jedem GerÃ¤t, und die Teamfreigabe mit rollenbasierten Berechtigungen unterstÃ¼tzt sowohl die persÃ¶nliche als auch die kollaborative Nutzung.
Wichtige Funktionen von Vikunja
Mehrere Ansichtsmodi
Wechseln Sie zwischen Listen-, Kanban-Board-, Gantt-Zeitachsen- und Tabellenansichten, um mit Aufgaben in dem Format zu arbeiten, das Sie bevorzugen.
Team-Zusammenarbeit
Teilen Sie Projekte mit Teammitgliedern unter Verwendung rollenbasierter Berechtigungen zum Anzeigen, Bearbeiten und Zuweisen von Aufgaben.
CalDAV-Synchronisierung
Synchronisieren Sie Aufgaben und FÃ¤lligkeitstermine mit jeder Kalender-App, die CalDAV unterstÃ¼tzt, einschlieÃŸlich Apple Kalender und Thunderbird.
Erinnerungen & Benachrichtigungen
Legen Sie Aufgabenerinnerungen per E-Mail oder Push-Benachrichtigungen fest, um Fristen einzuhalten, ohne die App manuell Ã¼berprÃ¼fen zu mÃ¼ssen.
Hierarchische Projekte
Organisieren Sie die Arbeit in verschachtelte Projekte und Unterprojekte, um komplexe Team- oder Organisationsstrukturen abzubilden.
Warum Sie Vikunja auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.