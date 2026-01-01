Vikunja ist eine selbstgehostete Aufgaben- und Projektmanagement-Anwendung, die mehrere Ansichtsmodi unterstÃ¼tzt, darunter Listen-, Kanban-Board-, Gantt-Diagramm- und Tabellenansicht. Sie bietet hierarchische Projektverschachtelung, Aufgabenzuweisungen, FÃ¤lligkeitsdaten, Erinnerungen, Labels und DateianhÃ¤nge fÃ¼r ein vollstÃ¤ndiges Aufgabenmanagement in einem Tool.

Das Selbst-Hosting von Vikunja auf einem VPS hÃ¤lt alle Ihre Aufgaben und Projektdaten privat, ohne AbonnementgebÃ¼hren pro Benutzer. Die CalDAV-Synchronisierung integriert Aufgaben in Kalender-Apps, eine mobilfreundliche OberflÃ¤che funktioniert auf jedem GerÃ¤t, und die Teamfreigabe mit rollenbasierten Berechtigungen unterstÃ¼tzt sowohl die persÃ¶nliche als auch die kollaborative Nutzung.