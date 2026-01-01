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Branchenüblicher HTTP-API-Mock-Server zur Simulation von REST-Diensten, zum Testen von Grenzfällen und zur parallelen Entwicklung.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit WireMock erstellen können

WireMock ist ein Open-Source-HTTP-API-Simulator, der es Entwicklungsteams ermöglicht, echte Dienste durch programmierbare Mocks zu ersetzen. Definieren Sie Stubs über eine REST-API oder JSON-Dateien, gleichen Sie eingehende Anfragen nach URL, Headern, Abfrageparametern, Cookies oder Body-Inhalt ab und geben Sie dynamische Antworten zurück, die mit Handlebars-Templating generiert wurden. Zeichnen Sie echten Traffic auf und spielen Sie ihn später ab, um Produktionsszenarien offline zu reproduzieren.

Das Self-Hosting von WireMock auf Ihrem eigenen VPS bietet jedem Team eine gemeinsame Mock-Umgebung für Vertragstests, Demodaten, Stellvertreter für Drittanbieter-APIs und Chaos-Szenarien wie Latenzinjektion oder fehlerhafte Payloads. Persistente Volumes halten Ihre Mapping-Definitionen, Antwortdateien und benutzerdefinierten Erweiterungen über erneute Bereitstellungen hinweg intakt, sodass Ihre Test-Fixtures mit dem Server mitreisen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von WireMock

Flexibler Anfragenabgleich

Gleichen Sie eingehende HTTP-Anfragen anhand von URL-Mustern, Headern, Abfrageparametern, Cookies und JSON- oder XML-Body-Inhalten ab, für eine präzise Stub-Auswahl.

Dynamische Antwortvorlagen

Generieren Sie Antworten dynamisch mithilfe von Handlebars-Templates mit Zugriff auf Anfragedaten, Zufallswerte, Datumsangaben und benutzerdefinierte Helfer.

Aufnehmen und Abspielen

Live-Traffic gegen einen echten Upstream erfassen und die aufgezeichneten Interaktionen später wiedergeben, um Szenarien ohne Netzwerkabhängigkeiten zu reproduzieren.

Fehler- und Latenzsimulation

Fügen Sie konfigurierbare Verzögerungen, abgebrochene Verbindungen und fehlerhafte Nutzdaten ein, um zu testen, wie Ihre Anwendung mit unzuverlässigen nachgeschalteten Diensten umgeht.

Zustandsbehaftete Szenarien

Modellieren Sie mehrstufige Workflows mit Zustandsautomaten, damit derselbe Endpunkt je nach früheren Interaktionen unterschiedliche Antworten zurückgeben kann.

Admin REST API

Verwaltung von Stubs, Anforderungsprotokollen, Szenarien und Aufzeichnungen programmatisch über die Admin-API für die CI/CD-Automatisierung und Tooling-Integrationen.

Warum Sie WireMock auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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