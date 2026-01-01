SeaweedFS in 1-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-verteiltes Dateisystem mit S3-API-KompatibilitÃ¤t zum Speichern und Bereitstellen von Milliarden von Dateien in groÃŸem Umfang.
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Was Sie mit SeaweedFS erstellen kÃ¶nnen
SeaweedFS ist ein Open-Source verteiltes Dateisystem mit Ã¼ber 24.000 GitHub-Sternen, das fÃ¼r die effiziente Speicherung und den Abruf groÃŸer Dateimengen optimiert ist. Mit einer integrierten S3-kompatiblen API dient es als direkter Ersatz fÃ¼r Amazon S3 in selbst gehosteten Umgebungen â€“ jedes fÃ¼r S3 entwickelte Tool oder SDK funktioniert mit SeaweedFS ohne Code-Ã„nderungen.
Das Selbst-Hosting von Objektspeicher auf Ihrem VPS eliminiert die Kosten pro Anfrage und pro GB von Cloud-Anbietern, wÃ¤hrend die Daten unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben. SeaweedFS verarbeitet alles von kleinen, von Benutzern hochgeladenen Bildern bis hin zu groÃŸen Videodateien und Backup-Archiven, wobei Replikation und Erasure Coding fÃ¼r die Datensicherung zur VerfÃ¼gung stehen.
Wichtige Funktionen von SeaweedFS
S3 API-KompatibilitÃ¤t
Jede Anwendung oder jedes Tool, das fÃ¼r Amazon S3 entwickelt wurde, verbindet sich ohne Modifikation mit SeaweedFS, was eine sofortige Integration in bestehende Workflows ermÃ¶glicht.
Effiziente Kleindateiverarbeitung
Optimierte Speicher-Engine verarbeitet Milliarden kleiner Dateien effizient â€” eine hÃ¤ufige Schwachstelle traditioneller Dateisysteme und universeller Speicher-Backends.
Datenreplikation
Automatische Replikation Ã¼ber Volume-Server bietet Redundanz, sodass Daten verfÃ¼gbar bleiben, selbst wenn einzelne Speicherknoten ausfallen.
LÃ¶schkodierung
Reduziert den Speicher-Overhead im Vergleich zur vollstÃ¤ndigen Replikation, unter Beibehaltung der DatenintegritÃ¤t fÃ¼r warme und kalte Speicherstufen.
FUSE-Mount-UnterstÃ¼tzung
SeaweedFS als natives Dateisystem auf Linux-Hosts mounten, wodurch Anwendungen, die standardmÃ¤ÃŸigen POSIX-Dateizugriff erwarten, direkt lesen und schreiben kÃ¶nnen.
Warum Sie SeaweedFS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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