SeaweedFS ist ein Open-Source verteiltes Dateisystem mit Ã¼ber 24.000 GitHub-Sternen, das fÃ¼r die effiziente Speicherung und den Abruf groÃŸer Dateimengen optimiert ist. Mit einer integrierten S3-kompatiblen API dient es als direkter Ersatz fÃ¼r Amazon S3 in selbst gehosteten Umgebungen â€“ jedes fÃ¼r S3 entwickelte Tool oder SDK funktioniert mit SeaweedFS ohne Code-Ã„nderungen.

Das Selbst-Hosting von Objektspeicher auf Ihrem VPS eliminiert die Kosten pro Anfrage und pro GB von Cloud-Anbietern, wÃ¤hrend die Daten unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben. SeaweedFS verarbeitet alles von kleinen, von Benutzern hochgeladenen Bildern bis hin zu groÃŸen Videodateien und Backup-Archiven, wobei Replikation und Erasure Coding fÃ¼r die Datensicherung zur VerfÃ¼gung stehen.