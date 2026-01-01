Iceshrimp.NET ist eine komplette Neuentwicklung des Iceshrimp Fediverse-Servers, die den ursprünglichen Node.js-Stack durch ein modernes .NET-Backend und ein Blazor WebAssembly-Frontend ersetzt. Das Ergebnis ist ein föderiertes soziales Netzwerk, das ActivityPub mit einem Bruchteil des Speicher- und CPU-Verbrauchs von Servern der Misskey-Familie betreibt, wobei es vollständig mit dem breiteren Fediverse kompatibel bleibt.

Das Selbst-Hosting von Iceshrimp auf Ihrem VPS hält Ihre Community, Inhalte und Moderationsrichtlinien unter Ihrer Kontrolle — ohne algorithmische Feeds, ohne Werbung und ohne Plattformbindung. Eine Mastodon-kompatible API ermöglicht es den Nutzern außerdem, ihre bevorzugten mobilen und Web-Clients zu behalten.