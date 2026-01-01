Zulip ist eine leistungsstarke Open-Source-Team-Chat-Plattform, die jede Unterhaltung in Themen innerhalb von KanÃ¤len organisiert, was es grundlegend von Tools mit flachen KanÃ¤len unterscheidet. Anstatt eines undifferenzierten Nachrichtenstroms gehÃ¶rt jede Unterhaltung einem benannten Thema an â€“ was Teammitgliedern ermÃ¶glicht, sich selektiv auf dem Laufenden zu halten, asynchron zu antworten und frÃ¼here Entscheidungen ohne endloses Scrollen zu finden.

Das Selbst-Hosten von Zulip auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihrem Team die volle Kontrolle Ã¼ber Kommunikationsdaten, Nachrichtenverlauf und Integrationen. Zulip unterstÃ¼tzt Ã¼ber 100 Integrationen mit Entwicklungs- und ProduktivitÃ¤tstools und bietet native mobile und Desktop-Apps fÃ¼r alle wichtigen Plattformen.