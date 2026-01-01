Zulip mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Team-Chat-Plattform mit organisierten Themen-Threads, entwickelt fÃ¼r fokussierte und asynchrone Teamkommunikation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Zulip erstellen kÃ¶nnen
Zulip ist eine leistungsstarke Open-Source-Team-Chat-Plattform, die jede Unterhaltung in Themen innerhalb von KanÃ¤len organisiert, was es grundlegend von Tools mit flachen KanÃ¤len unterscheidet. Anstatt eines undifferenzierten Nachrichtenstroms gehÃ¶rt jede Unterhaltung einem benannten Thema an â€“ was Teammitgliedern ermÃ¶glicht, sich selektiv auf dem Laufenden zu halten, asynchron zu antworten und frÃ¼here Entscheidungen ohne endloses Scrollen zu finden.
Das Selbst-Hosten von Zulip auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihrem Team die volle Kontrolle Ã¼ber Kommunikationsdaten, Nachrichtenverlauf und Integrationen. Zulip unterstÃ¼tzt Ã¼ber 100 Integrationen mit Entwicklungs- und ProduktivitÃ¤tstools und bietet native mobile und Desktop-Apps fÃ¼r alle wichtigen Plattformen.
Wichtige Funktionen von Zulip
Themenverschachtelung
Jede Nachricht ist einem benannten Thema innerhalb eines Kanals zugeordnet, wodurch Unterhaltungen auch in Teams mit hohem Nachrichtenaufkommen organisiert und leicht nachvollziehbar bleiben.
Leistungsstarke Volltextsuche
Durchsuchen Sie den gesamten Nachrichtenverlauf, einschlieÃŸlich Dateien und Links, um sofort jede vergangene Unterhaltung oder Entscheidung zu finden.
Ãœber 100 Integrationen
Native Integrationen mit GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry und mehr bringen Kontext direkt in Ihre Team-KanÃ¤le.
Native Apps
Mobile Apps fÃ¼r iOS und Android, sowie Desktop-Apps fÃ¼r Windows, macOS und Linux, halten Ihr Team auf jedem GerÃ¤t verbunden.
Tastatur-gesteuerter Arbeitsablauf
Umfassende TastaturkÃ¼rzel und eine ablenkungsfreie OberflÃ¤che ermÃ¶glichen Power-Usern, Nachrichten vollstÃ¤ndig ohne Maus zu navigieren und zu beantworten.
Warum Sie Zulip auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.