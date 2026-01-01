Keycloak ist eine bewährte Open-Source-Plattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement, die von Red Hat entwickelt und in die CNCF aufgenommen wurde. Es unterstützt Single Sign-On, Multi-Faktor-Authentifizierung, Social Login, LDAP-/Active-Directory-Föderation und rollenbasierte Zugriffskontrolle – wodurch die Notwendigkeit entfällt, benutzerdefinierte Authentifizierungssysteme für jede von Ihnen bereitgestellte Anwendung zu entwickeln.

Das Self-Hosting von Keycloak auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über sensible Benutzerdaten und Sitzungsdaten, während Sie die pro-Benutzer-Preise von Cloud-IAM-Diensten vermeiden. Diese Bereitstellung verwendet PostgreSQL für produktionsreife Persistenz, wodurch sie sich für die Absicherung realer Workloads von Anfang an eignet.