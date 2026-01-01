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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Keycloak erstellen können

Keycloak ist eine bewährte Open-Source-Plattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement, die von Red Hat entwickelt und in die CNCF aufgenommen wurde. Es unterstützt Single Sign-On, Multi-Faktor-Authentifizierung, Social Login, LDAP-/Active-Directory-Föderation und rollenbasierte Zugriffskontrolle – wodurch die Notwendigkeit entfällt, benutzerdefinierte Authentifizierungssysteme für jede von Ihnen bereitgestellte Anwendung zu entwickeln.

Das Self-Hosting von Keycloak auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über sensible Benutzerdaten und Sitzungsdaten, während Sie die pro-Benutzer-Preise von Cloud-IAM-Diensten vermeiden. Diese Bereitstellung verwendet PostgreSQL für produktionsreife Persistenz, wodurch sie sich für die Absicherung realer Workloads von Anfang an eignet.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Keycloak

Single Sign-On

Ermöglichen Sie Benutzern, sich einmal zu authentifizieren und auf alle verbundenen Anwendungen zuzugreifen, ohne die Anmeldedaten erneut eingeben zu müssen, wodurch Reibungsverluste reduziert und die Sicherheitslage verbessert werden.

Multi-Faktor-Authentifizierung

Fügen Sie OTP, WebAuthn und benutzerdefinierte Authentifikatoren zu jedem Login-Flow hinzu, ohne Ihre Anwendungen zu ändern.

Identitätsvermittlung

Delegieren Sie die Authentifizierung an Google, GitHub, Azure AD oder einen beliebigen OIDC-/SAML-Anbieter, während Sie Ihre Benutzerdatenbank zentral halten.

Benutzerföderation

Synchronisierung und Authentifizierung von Benutzern von bestehenden LDAP- oder Active Directory-Servern ohne Verzeichnismigration.

Feingranulare Autorisierung

Definieren Sie Rollen, Gruppen und Berechtigungen auf Ressourcenebene über mehrere isolierte Bereiche hinweg für Multi-Tenant-Bereitstellungen.

Warum Sie Keycloak auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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