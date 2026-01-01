ByteChef ist eine Open-Source-Plattform mit niedrigem Codeanteil, die es Teams ermöglicht, API-Integrationen zu erstellen und Workflows über SaaS-Anwendungen, interne APIs und Datenbanken hinweg durch einen visuellen Editor zu automatisieren. Mit Unterstützung für über 200 Komponenten und mehrere Programmiersprachen können sowohl technische als auch nicht-technische Benutzer komplexe Automatisierungen erstellen, ohne umfangreichen Code schreiben zu müssen.

Die Selbst-Hosting-Option von ByteChef auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Workflow-Logik, Anmeldeinformationen und Geschäftsdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle – kein Zugriff durch Anbieter, keine nutzungsabhängigen Preise und keine Abhängigkeit von einer Drittanbieter-Automatisierungscloud.