Bis zu 69 % Rabatt auf GoCD

GoCD mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source Continuous-Delivery-Server mit leistungsstarker Pipeline-Modellierung, Wertstromanalyse und AbhÃ¤ngigkeitsverwaltung fÃ¼r komplexe Release-Workflows.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
GoCD mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r GoCD

69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit GoCD erstellen kÃ¶nnen

GoCD ist ein Continuous-Delivery-Server, der von ThoughtWorks entwickelt wurde und Ã¼ber grundlegendes CI hinausgeht, um die gesamte Software-Bereitstellungspipeline abzubilden. Seine KernstÃ¤rke ist die FÃ¤higkeit, komplexe Pipelines mit Fan-in- und Fan-out-AbhÃ¤ngigkeiten zu definieren, wodurch Teams genau darstellen kÃ¶nnen, wie Code vom Commit bis zur Produktion Ã¼ber mehrere Stufen, Umgebungen und parallele Spuren hinweg bewegt wird.

Die Value Stream Map-Ansicht bietet Teams eine Echtzeit-Visualisierung jedes Builds und jeder Bereitstellung Ã¼ber die gesamte Pipeline hinweg, wodurch EngpÃ¤sse leicht identifiziert und der Status jeder VerÃ¶ffentlichung verstanden werden kÃ¶nnen. GoCD lÃ¤uft Ã¼ber eine leichtgewichtige Server-Agent-Architektur, sodass die Build-KapazitÃ¤t einfach durch das HinzufÃ¼gen weiterer Agents skaliert werden kann. Self-Hosting stellt sicher, dass Ihre Pipeline-Konfigurationen, Artefakte und der Bereitstellungsverlauf vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle bleiben.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von GoCD

Wertstromanalyse

Visualisieren Sie jeden Build und jede Bereitstellung Ã¼ber die gesamte Pipeline hinweg in Echtzeit, wodurch EngpÃ¤sse und der Release-Status sofort sichtbar werden.

Pipeline-Modellierung

Modellieren Sie komplexe Fan-in- und Fan-out-AbhÃ¤ngigkeiten zwischen Pipelines, um prÃ¤zise abzubilden, wie Code vom Commit bis zur Produktion flieÃŸt.

Parallele AusfÃ¼hrung

FÃ¼hren Sie mehrere Stages und Jobs parallel innerhalb einer Pipeline aus, um die Build-Zeiten zu reduzieren und die Infrastrukturauslastung zu maximieren.

Agentenbasierte Skalierung

FÃ¼gen Sie Build-Agenten hinzu, um die KapazitÃ¤t horizontal zu skalieren â€“ jeder Agent holt AuftrÃ¤ge vom Server ab und fÃ¼hrt sie unabhÃ¤ngig aus.

Pipeline als Code

Speichern Sie Pipeline-Konfigurationen in Ihrem Git-Repository und lassen Sie GoCD Ã„nderungen bei jedem Push automatisch synchronisieren und anwenden.

Warum Sie GoCD auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ÃœberprÃ¼fung...

Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer RÃ¼ckerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Nutzen Sie Visual Studio Code in Ihrem Browser â€“ Ã¼berall

AuswÃ¤hlen
1Backend

1Backend

Selbstgehostete Plattform zum Erstellen von KI-Apps mit Microservices und Microfrontends

AuswÃ¤hlen
Adminer

Adminer

Voll ausgestattete DatenbankverwaltungsoberflÃ¤che fÃ¼r mehr als 11 Datenbanksysteme

AuswÃ¤hlen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fÃ¼r das ordnungsgemÃ¤ÃŸe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerÃ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufÃ¼hren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.