GoCD mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Continuous-Delivery-Server mit leistungsstarker Pipeline-Modellierung, Wertstromanalyse und AbhÃ¤ngigkeitsverwaltung fÃ¼r komplexe Release-Workflows.
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Was Sie mit GoCD erstellen kÃ¶nnen
GoCD ist ein Continuous-Delivery-Server, der von ThoughtWorks entwickelt wurde und Ã¼ber grundlegendes CI hinausgeht, um die gesamte Software-Bereitstellungspipeline abzubilden. Seine KernstÃ¤rke ist die FÃ¤higkeit, komplexe Pipelines mit Fan-in- und Fan-out-AbhÃ¤ngigkeiten zu definieren, wodurch Teams genau darstellen kÃ¶nnen, wie Code vom Commit bis zur Produktion Ã¼ber mehrere Stufen, Umgebungen und parallele Spuren hinweg bewegt wird.
Die Value Stream Map-Ansicht bietet Teams eine Echtzeit-Visualisierung jedes Builds und jeder Bereitstellung Ã¼ber die gesamte Pipeline hinweg, wodurch EngpÃ¤sse leicht identifiziert und der Status jeder VerÃ¶ffentlichung verstanden werden kÃ¶nnen. GoCD lÃ¤uft Ã¼ber eine leichtgewichtige Server-Agent-Architektur, sodass die Build-KapazitÃ¤t einfach durch das HinzufÃ¼gen weiterer Agents skaliert werden kann. Self-Hosting stellt sicher, dass Ihre Pipeline-Konfigurationen, Artefakte und der Bereitstellungsverlauf vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle bleiben.
Wichtige Funktionen von GoCD
Wertstromanalyse
Visualisieren Sie jeden Build und jede Bereitstellung Ã¼ber die gesamte Pipeline hinweg in Echtzeit, wodurch EngpÃ¤sse und der Release-Status sofort sichtbar werden.
Pipeline-Modellierung
Modellieren Sie komplexe Fan-in- und Fan-out-AbhÃ¤ngigkeiten zwischen Pipelines, um prÃ¤zise abzubilden, wie Code vom Commit bis zur Produktion flieÃŸt.
Parallele AusfÃ¼hrung
FÃ¼hren Sie mehrere Stages und Jobs parallel innerhalb einer Pipeline aus, um die Build-Zeiten zu reduzieren und die Infrastrukturauslastung zu maximieren.
Agentenbasierte Skalierung
FÃ¼gen Sie Build-Agenten hinzu, um die KapazitÃ¤t horizontal zu skalieren â€“ jeder Agent holt AuftrÃ¤ge vom Server ab und fÃ¼hrt sie unabhÃ¤ngig aus.
Pipeline als Code
Speichern Sie Pipeline-Konfigurationen in Ihrem Git-Repository und lassen Sie GoCD Ã„nderungen bei jedem Push automatisch synchronisieren und anwenden.
Warum Sie GoCD auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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