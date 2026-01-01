GoCD ist ein Continuous-Delivery-Server, der von ThoughtWorks entwickelt wurde und Ã¼ber grundlegendes CI hinausgeht, um die gesamte Software-Bereitstellungspipeline abzubilden. Seine KernstÃ¤rke ist die FÃ¤higkeit, komplexe Pipelines mit Fan-in- und Fan-out-AbhÃ¤ngigkeiten zu definieren, wodurch Teams genau darstellen kÃ¶nnen, wie Code vom Commit bis zur Produktion Ã¼ber mehrere Stufen, Umgebungen und parallele Spuren hinweg bewegt wird.

Die Value Stream Map-Ansicht bietet Teams eine Echtzeit-Visualisierung jedes Builds und jeder Bereitstellung Ã¼ber die gesamte Pipeline hinweg, wodurch EngpÃ¤sse leicht identifiziert und der Status jeder VerÃ¶ffentlichung verstanden werden kÃ¶nnen. GoCD lÃ¤uft Ã¼ber eine leichtgewichtige Server-Agent-Architektur, sodass die Build-KapazitÃ¤t einfach durch das HinzufÃ¼gen weiterer Agents skaliert werden kann. Self-Hosting stellt sicher, dass Ihre Pipeline-Konfigurationen, Artefakte und der Bereitstellungsverlauf vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle bleiben.