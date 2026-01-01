Traccar ist ein umfassendes Open-Source-GPS-Ortungssystem, das über 200 Kommunikationsprotokolle unterstützt und mit praktisch jedem auf dem Markt erhältlichen GPS-Gerät funktioniert. Organisationen jeder Größe nutzen Traccar, um Fahrzeuge, Vermögenswerte und Personal in Echtzeit über eine intuitive Weboberfläche zu überwachen, die interaktive Karten, Geofence-Zonen, Geschwindigkeitswarnungen und detaillierte Fahrtenberichte bietet.

Das Selbst-Hosting von Traccar auf Ihrem eigenen VPS eliminiert wiederkehrende gerätebezogene Lizenzgebühren, die von kommerziellen Plattformen erhoben werden, und hält sensible Standortdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle. Diese Vorlage stellt Traccar mit einer PostgreSQL-Datenbank für die zuverlässige, langfristige Speicherung von Ortungsverlauf, Routen und Analysen bereit.