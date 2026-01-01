Open-Source GPS-Tracking-Plattform, die über 200 Protokolle für die Echtzeitüberwachung von Flotten und Vermögenswerten unterstützt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Traccar erstellen können
Traccar ist ein umfassendes Open-Source-GPS-Ortungssystem, das über 200 Kommunikationsprotokolle unterstützt und mit praktisch jedem auf dem Markt erhältlichen GPS-Gerät funktioniert. Organisationen jeder Größe nutzen Traccar, um Fahrzeuge, Vermögenswerte und Personal in Echtzeit über eine intuitive Weboberfläche zu überwachen, die interaktive Karten, Geofence-Zonen, Geschwindigkeitswarnungen und detaillierte Fahrtenberichte bietet.
Das Selbst-Hosting von Traccar auf Ihrem eigenen VPS eliminiert wiederkehrende gerätebezogene Lizenzgebühren, die von kommerziellen Plattformen erhoben werden, und hält sensible Standortdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle. Diese Vorlage stellt Traccar mit einer PostgreSQL-Datenbank für die zuverlässige, langfristige Speicherung von Ortungsverlauf, Routen und Analysen bereit.
Wichtige Funktionen von Traccar
200+ Geräteprotokolle
Verbinden Sie praktisch jeden GPS-Tracker, OBD-Dongle oder jede Smartphone-App mit integrierter Unterstützung für über 200 Kommunikationsprotokolle.
Echtzeit-Kartenortung
Gerätepositionen live auf interaktiven OpenStreetMap- oder Google Maps-Karten mit automatischen Updates und Routenvisualisierung überwachen.
Geofencing und Benachrichtigungen
Definieren Sie Geofence-Zonen und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen bei Eintritt, Austritt, Geschwindigkeitsüberschreitungen und Bewegungsereignissen.
Flottenberichte
Erstellen Sie umfassende Berichte für Fahrten, Stopps, Distanz, Kraftstoffverbrauch und die Analyse des Fahrverhaltens.
Mehrbenutzerzugriff
Benutzerkonten mit Berechtigungs-basierter Gerätefreigabe für Teams, Abteilungen oder Kunden erstellen.
REST-API-Integration
Integration von Tracking-Daten mit externen Systemen und Dashboards über eine gut dokumentierte REST-API.
Warum Sie Traccar auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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