Bookshelf mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Aktive Community-Fortführung von Readarr zur Automatisierung der E-Book- und Hörbuch-Bibliotheksverwaltung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Bookshelf erstellen können
Bookshelf ist der von der Community gepflegte Nachfolger von Readarr und basiert auf demselben arr-Framework, das auch Sonarr und Radarr antreibt. Es überwacht Ihre Lieblingsautoren, verfolgt Neuerscheinungen und lädt Bücher automatisch über Ihre bestehenden Download-Clients – einschließlich qBittorrent, Transmission, SABnzbd und NZBGet – herunter und organisiert sie, bevor es sie mit sauberen Metadaten in Ihre Calibre- oder Calibre-Web-Bibliothek einordnet.
Das Selbst-Hosting von Bookshelf auf einem VPS sorgt dafür, dass der Dienst rund um die Uhr läuft, damit Neuerscheinungen sofort erfasst werden, sobald sie erscheinen, ohne dass ein Heimcomputer online sein muss. Persistente Volumes bewahren Ihre Autorenlisten, Qualitätsprofile und den Download-Verlauf über Container-Updates hinweg.
Wichtige Funktionen von Bookshelf
Automatisiertes Autoren-Tracking
Überwachen Sie gesamte Autorenbibliografien und Serien, damit jede Neuerscheinung automatisch und ohne manuelle Suche zum Download vorgemerkt wird.
Unterstützung für E-Books in mehreren Formaten
Unterstützt EPUB-, MOBI-, AZW3-, PDF- und Hörbuchformate einschließlich M4B, und bietet Ihnen ein einziges Tool für Ihre gesamte digitale Bibliothek.
Herunterladen Kundenintegration
Stellt eine Verbindung zu qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd und NZBGet her, sodass Bücher über den bereits verwendeten Client in Ihrer Bibliothek landen.
Calibre-Bibliothek-Sync
Integriert sich direkt in Calibre und Calibre-Web, um neue Zugänge automatisch mit konsistenten Metadaten und Ordnerbenennung zu importieren.
Qualitätsprofilmanagement
Definieren Sie bevorzugte Formate und Fallback-Optionen pro Profil, um sicherzustellen, dass Downloads Ihren Qualitätsstandards ohne manuelles Eingreifen entsprechen.
Warum Sie Bookshelf auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.