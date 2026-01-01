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1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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Erhalten Sie 24 Monate für 191,76 € (regulärer Preis 527,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
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16 TB Bandbreite
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KVM 8
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Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
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400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Bookshelf erstellen können

Bookshelf ist der von der Community gepflegte Nachfolger von Readarr und basiert auf demselben arr-Framework, das auch Sonarr und Radarr antreibt. Es überwacht Ihre Lieblingsautoren, verfolgt Neuerscheinungen und lädt Bücher automatisch über Ihre bestehenden Download-Clients – einschließlich qBittorrent, Transmission, SABnzbd und NZBGet – herunter und organisiert sie, bevor es sie mit sauberen Metadaten in Ihre Calibre- oder Calibre-Web-Bibliothek einordnet.

Das Selbst-Hosting von Bookshelf auf einem VPS sorgt dafür, dass der Dienst rund um die Uhr läuft, damit Neuerscheinungen sofort erfasst werden, sobald sie erscheinen, ohne dass ein Heimcomputer online sein muss. Persistente Volumes bewahren Ihre Autorenlisten, Qualitätsprofile und den Download-Verlauf über Container-Updates hinweg.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Bookshelf

Automatisiertes Autoren-Tracking

Überwachen Sie gesamte Autorenbibliografien und Serien, damit jede Neuerscheinung automatisch und ohne manuelle Suche zum Download vorgemerkt wird.

Unterstützung für E-Books in mehreren Formaten

Unterstützt EPUB-, MOBI-, AZW3-, PDF- und Hörbuchformate einschließlich M4B, und bietet Ihnen ein einziges Tool für Ihre gesamte digitale Bibliothek.

Herunterladen Kundenintegration

Stellt eine Verbindung zu qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd und NZBGet her, sodass Bücher über den bereits verwendeten Client in Ihrer Bibliothek landen.

Calibre-Bibliothek-Sync

Integriert sich direkt in Calibre und Calibre-Web, um neue Zugänge automatisch mit konsistenten Metadaten und Ordnerbenennung zu importieren.

Qualitätsprofilmanagement

Definieren Sie bevorzugte Formate und Fallback-Optionen pro Profil, um sicherzustellen, dass Downloads Ihren Qualitätsstandards ohne manuelles Eingreifen entsprechen.

Warum Sie Bookshelf auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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