Kener ist ein Open-Source-Statusseiten-System, das mit SvelteKit entwickelt wurde und es Teams ermöglicht, Dienste zu überwachen und Ausfälle transparent zu kommunizieren. Es unterstützt mehrere Überwachungstypen – HTTP-/API-Endpunkte, TCP, DNS, SSL-Zertifikate, Ping, SQL-Abfragen, Heartbeats und Game-Server – die jeweils auf einer öffentlich zugänglichen Statusseite mit Uptime-Historie und Antwortzeitdiagrammen verfolgt und angezeigt werden.

Das Selbst-Hosting von Kener auf Ihrem VPS hält alle Überwachungsdaten und die Vorfallhistorie unter Ihrer Kontrolle. Die enthaltene Redis-Instanz verwaltet Job-Warteschlangen und Caching, während Anwendungsdaten standardmäßig in SQLite gespeichert werden – keine externe Datenbank erforderlich. Der erste Benutzer, der sich auf der Instanz registriert, wird zum Administrator.