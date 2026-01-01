SurrealDB mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Multimodell-Datenbank, die Dokumenten-, Graph-, relationale, Zeitreihen-, Geodaten- und Vektordaten über eine einzige SQL-ähnliche Abfragesprache vereint.
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Was Sie mit SurrealDB erstellen können
SurrealDB ist eine moderne Multi-Modell-Datenbank, die in Rust geschrieben wurde und Dokument-, Graph-, relationale, Zeitreihen-, Geodaten- und Vektordaten in einer einzigen Engine vereint, auf die über SurrealQL zugegriffen wird – eine SQL-ähnliche Abfragesprache, die für Entwickler entwickelt wurde, die Flexibilität wünschen, ohne mehrere spezialisierte Datenbanken jonglieren zu müssen. Mit nativer Unterstützung für Echtzeit-Live-Abfragen, Berechtigungen auf Zeilenebene und Authentifizierung, die direkt in die Datenbank integriert sind, kann SurrealDB sowohl als Datenbank als auch als Backend-as-a-Service für Web- und mobile Apps dienen.
Das Selbst-Hosting von SurrealDB auf Ihrem VPS bietet Entwicklern und kleinen Teams eine leistungsstarke Multi-Modell-Datenbank ohne die Pro-Abfrage-Preise von SurrealDB Cloud. Die Single-Binary-Architektur vereinfacht die Bereitstellung und den Betrieb im Vergleich zum Betrieb separater Datenbanken für Dokument-, Graph- und Zeitreihen-Workloads.
Wichtige Funktionen von SurrealDB
Multi-Modell-Datentypen
Dokumente, Graphen, relationale Zeilen, Zeitreihen, Geodaten und Vektoren in derselben Datenbank speichern, ohne separate Dienste für jedes Modell.
SurrealQL-Abfragesprache
SQL-ähnliche Abfragesprache mit Erweiterungen für Graph-Traversierung, Vektorsuche, Geodaten-Operatoren und im Schema integrierte berechnete Felder.
Echtzeit-Live-Abfragen
Abonnieren Sie Live-Abfrageergebnisse über WebSocket für Echtzeit-UI-Updates ohne Polling oder externe Event-Bus-Infrastruktur.
Zeilenbasierte Sicherheit
Granulare Berechtigungen, die im Schema integriert sind, ermöglichen es Ihnen, die Datenbank direkt für Web- und Mobil-Clients sicher zugänglich zu machen, ohne eine zwischengeschaltete API-Schicht.
Eingebettete Authentifizierung
Die integrierte Benutzer-, Bereichs- und JWT-basierte Authentifizierung macht SurrealDB als Backend-as-a-Service für Prototyp-Anwendungen nutzbar.
Mehrere Abfrageschnittstellen
Abfrage über HTTP REST, WebSocket, native Client-Bibliotheken für JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET und PHP — oder direkt über SurrealQL CLI.
Warum Sie SurrealDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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