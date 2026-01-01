SurrealDB ist eine moderne Multi-Modell-Datenbank, die in Rust geschrieben wurde und Dokument-, Graph-, relationale, Zeitreihen-, Geodaten- und Vektordaten in einer einzigen Engine vereint, auf die über SurrealQL zugegriffen wird – eine SQL-ähnliche Abfragesprache, die für Entwickler entwickelt wurde, die Flexibilität wünschen, ohne mehrere spezialisierte Datenbanken jonglieren zu müssen. Mit nativer Unterstützung für Echtzeit-Live-Abfragen, Berechtigungen auf Zeilenebene und Authentifizierung, die direkt in die Datenbank integriert sind, kann SurrealDB sowohl als Datenbank als auch als Backend-as-a-Service für Web- und mobile Apps dienen.

Das Selbst-Hosting von SurrealDB auf Ihrem VPS bietet Entwicklern und kleinen Teams eine leistungsstarke Multi-Modell-Datenbank ohne die Pro-Abfrage-Preise von SurrealDB Cloud. Die Single-Binary-Architektur vereinfacht die Bereitstellung und den Betrieb im Vergleich zum Betrieb separater Datenbanken für Dokument-, Graph- und Zeitreihen-Workloads.