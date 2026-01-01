ClickHouse ist ein quelloffenes, spaltenorientiertes Datenbankmanagementsystem, das speziell für Online Analytical Processing (OLAP) entwickelt wurde – es führt Aggregationsabfragen über Milliarden von Zeilen in Millisekunden aus, ohne vorberechnete Cubes oder materialisierte Ansichten zu verwenden. Ursprünglich bei Yandex entwickelt und jetzt von ClickHouse Inc. gepflegt, betreibt es Analyseplattformen, Observability-Backends und Produkt-Event-Pipelines bei Unternehmen von Startups bis hin zu Cloudflare, Uber und eBay.

Das Selbst-Hosten von ClickHouse auf Ihrem VPS bietet Anwendungs-Backends, Analyse-Dashboards und Observability-Tools eine Hochleistungs-Abfrageschicht für Protokolldaten, Metriken, Benutzerereignisse und Zeitreihen-Workloads. Die integrierte Play-Benutzeroberfläche bietet eine browserbasierte Abfrageschnittstelle, sodass Analysten SQL schreiben können, ohne einen Desktop-Client installieren zu müssen.