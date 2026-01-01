DumbDo mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische selbstgehostete To-Do-Liste mit dateibasierter Speicherung, Dunkelmodus, PWA-UnterstÃ¼tzung und optionalem PIN-Schutz â€” keine Datenbank erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DumbDo erstellen kÃ¶nnen
DumbDo ist eine bewusst einfache To-Do-Listen-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Philosophie basiert, dass die meisten AufgabenverfolgungsbedÃ¼rfnisse keine Datenbank, kein Kontosystem oder ein Cloud-Abonnement erfordern. Aufgaben werden in einer einzigen JSON-Datei gespeichert, was Backups zu einer Ein-Datei-Kopie und Migrationen trivial macht.
Die BenutzeroberflÃ¤che reagiert sauber auf jeder BildschirmgrÃ¶ÃŸe und wechselt automatisch zwischen Dunkel- und Hellmodus. Ein optionaler PIN-Schutz (4-10 Ziffern) sichert den Zugriff auf gemeinsam genutzten Servern. Die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Progressive Web Apps bedeutet, dass Sie DumbDo auf einem Telefon oder Desktop installieren und offline verwenden kÃ¶nnen. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Aufgabendaten privat, von jedem GerÃ¤t aus verfÃ¼gbar und frei von Ã„nderungen durch Drittanbieterdienste.
Wichtige Funktionen von DumbDo
Keine Datenbank erforderlich
Speichert alle Aufgaben in einer einzigen JSON-Datei â€” es muss nichts bereitgestellt, migriert oder gewartet werden, auÃŸer dem Container selbst.
Dunkler und heller Modus
Folgt automatisch der Systemfarbschema-Einstellung fÃ¼r komfortables Betrachten in jeder Umgebung oder zu jeder Tageszeit.
Progressive Web-App
Installieren Sie DumbDo auf jedem GerÃ¤t fÃ¼r den Startbildschirmzugriff und die Offline-Nutzung, ohne jedes Mal den Browser aufrufen zu mÃ¼ssen.
Optionaler PIN-Schutz
Legen Sie eine 4-10-stellige PIN fest, um den Zugriff auf gemeinsam genutzten Servern einzuschrÃ¤nken, wÃ¤hrend die BenutzeroberflÃ¤che fÃ¼r autorisierte Benutzer schnell erreichbar bleibt.
Anpassbarer Seitentitel
Benennen Sie die Anwendungsinstanz um, um sie an Ihr persÃ¶nliches Branding anzupassen oder um zwischen mehreren Bereitstellungen auf demselben VPS zu unterscheiden.
Warum Sie DumbDo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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