DumbDo ist eine bewusst einfache To-Do-Listen-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Philosophie basiert, dass die meisten AufgabenverfolgungsbedÃ¼rfnisse keine Datenbank, kein Kontosystem oder ein Cloud-Abonnement erfordern. Aufgaben werden in einer einzigen JSON-Datei gespeichert, was Backups zu einer Ein-Datei-Kopie und Migrationen trivial macht.

Die BenutzeroberflÃ¤che reagiert sauber auf jeder BildschirmgrÃ¶ÃŸe und wechselt automatisch zwischen Dunkel- und Hellmodus. Ein optionaler PIN-Schutz (4-10 Ziffern) sichert den Zugriff auf gemeinsam genutzten Servern. Die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Progressive Web Apps bedeutet, dass Sie DumbDo auf einem Telefon oder Desktop installieren und offline verwenden kÃ¶nnen. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Aufgabendaten privat, von jedem GerÃ¤t aus verfÃ¼gbar und frei von Ã„nderungen durch Drittanbieterdienste.