eXeLearning ist eine AGPL-lizenzierte Autorenumgebung, die von PÃ¤dagogen und Instructional Designern genutzt wird, um interaktive Lerninhalte zu erstellen, ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen. UnterstÃ¼tzt vom spanischen Bildungsministerium und einem Netzwerk regionaler Verwaltungen, konzentriert es sich auf die Erstellung standardbasierter Ressourcen, die in jedem Learning Management System funktionieren.

Das Selbst-Hosting von eXeLearning auf Ihrem VPS hÃ¤lt Kursmaterialien, studentenorientierte Exporte und Autorenzugangsdaten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Teams kÃ¶nnen in Echtzeit zusammenarbeiten, Exporte in Moodle oder jedes LMS verÃ¶ffentlichen und die LizenzbeschrÃ¤nkungen sowie Datenschutzbedenken von Cloud-Autorendiensten vermeiden.