eXeLearning mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Autorentool zum Erstellen interaktiver SCORM- und HTML5-Lernressourcen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit eXeLearning erstellen kÃ¶nnen
eXeLearning ist eine AGPL-lizenzierte Autorenumgebung, die von PÃ¤dagogen und Instructional Designern genutzt wird, um interaktive Lerninhalte zu erstellen, ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen. UnterstÃ¼tzt vom spanischen Bildungsministerium und einem Netzwerk regionaler Verwaltungen, konzentriert es sich auf die Erstellung standardbasierter Ressourcen, die in jedem Learning Management System funktionieren.
Das Selbst-Hosting von eXeLearning auf Ihrem VPS hÃ¤lt Kursmaterialien, studentenorientierte Exporte und Autorenzugangsdaten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Teams kÃ¶nnen in Echtzeit zusammenarbeiten, Exporte in Moodle oder jedes LMS verÃ¶ffentlichen und die LizenzbeschrÃ¤nkungen sowie Datenschutzbedenken von Cloud-Autorendiensten vermeiden.
Wichtige Funktionen von eXeLearning
Interaktive iDevices
Drop-in-Komponenten fÃ¼r Quizze, Fallstudien, Multimedia und ReflexionsÃ¼bungen verwandeln statische Inhalte in strukturierte interaktive Lektionen.
SCORM- und HTML5-Export
Kurse als SCORM-Pakete, IMS-Inhalte oder eigenstÃ¤ndige HTML5-Websites verÃ¶ffentlichen, damit sie in jedem LMS oder auf einfachem Webhosting laufen.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Autoren kÃ¶nnen dasselbe Projekt gleichzeitig bearbeiten, und zwar durch die integrierte Yjs-WebSocket-Synchronisierung, die den Arbeitsablauf moderner Dokumenteneditoren widerspiegelt.
Moodle-Integration
Fertige Kurse direkt als sofort einsatzbereite AktivitÃ¤ten in Moodle Ã¼bertragen, wodurch der manuelle Upload-Schritt zwischen Erstellung und VerÃ¶ffentlichung entfÃ¤llt.
Mehrsprachige BenutzeroberflÃ¤che
Die native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Englisch, Spanisch, Katalanisch, Baskisch, Galizisch, Valencianisch und Esperanto macht es fÃ¼r regionale und bilinguale Bildungsprogramme geeignet.
Offene Barrierefreiheitsstandards
Generierte Inhalte folgen den Richtlinien fÃ¼r Web-Barrierefreiheit und offenen Formaten, wodurch sichergestellt wird, dass Ressourcen fÃ¼r die kommenden Jahre nutzbar und portabel bleiben.
Warum Sie eXeLearning auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.