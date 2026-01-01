Paperless-ngx ist ein von der Community gepflegtes Dokumentenverwaltungssystem, das physische Dokumente in ein durchsuchbares, organisiertes digitales Archiv umwandelt. Es OCR-verarbeitet automatisch gescannte Bilder und PDFs, klassifiziert Dokumente und wendet Tags an, sodass jede Rechnung, jeder Vertrag und jeder Beleg sofort anhand des Inhalts auffindbar ist. Gotenberg und Apache Tika verarbeiten Office-Dokumente und komplexe Formate, die standardmäßige OCR-Pipelines übersehen.

Wenn Sie Paperless-ngx auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben sensible Finanzunterlagen, Verträge und persönliche Dokumente auf Ihrer eigenen Infrastruktur – niemals in einer Cloud eines Drittanbieters. Dedizierte VPS-Ressourcen gewährleisten eine schnelle OCR-Verarbeitung selbst bei großen Dokumentenstapeln, während persistente Volumes Ihr gesamtes Archiv und Ihre Datenbank bei Updates und Neustarts schützen.