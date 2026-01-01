Paperless-ngx mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Dokumentenmanagementsystem, das Ihre Unterlagen scannt, OCR-indiziert und in einer vollständig durchsuchbaren digitalen Bibliothek archiviert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Paperless-ngx erstellen können
Paperless-ngx ist ein von der Community gepflegtes Dokumentenverwaltungssystem, das physische Dokumente in ein durchsuchbares, organisiertes digitales Archiv umwandelt. Es OCR-verarbeitet automatisch gescannte Bilder und PDFs, klassifiziert Dokumente und wendet Tags an, sodass jede Rechnung, jeder Vertrag und jeder Beleg sofort anhand des Inhalts auffindbar ist. Gotenberg und Apache Tika verarbeiten Office-Dokumente und komplexe Formate, die standardmäßige OCR-Pipelines übersehen.
Wenn Sie Paperless-ngx auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben sensible Finanzunterlagen, Verträge und persönliche Dokumente auf Ihrer eigenen Infrastruktur – niemals in einer Cloud eines Drittanbieters. Dedizierte VPS-Ressourcen gewährleisten eine schnelle OCR-Verarbeitung selbst bei großen Dokumentenstapeln, während persistente Volumes Ihr gesamtes Archiv und Ihre Datenbank bei Updates und Neustarts schützen.
Wichtige Funktionen von Paperless-ngx
Automatische OCR-Indexierung
Jedes hochgeladene Dokument wird automatisch mit OCR gescannt, sodass sein Volltext innerhalb von Sekunden nach dem Hochladen indiziert und durchsuchbar ist, unabhängig davon, ob es als PDF oder gescanntes Bild vorlag.
Intelligente Klassifizierung
Paperless-ngx lernt aus den Mustern Ihrer Organisation und wendet automatisch Tags, Korrespondenten und Dokumententypen basierend auf dem Inhalt an, wodurch die manuelle Sortierung auf nahezu null reduziert wird.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie den gesamten Inhalt jedes Dokuments in Ihrem Archiv mit erweiterter Filterung nach Datum, Tag, Korrespondent und Dokumententyp für eine punktgenaue Abfrage.
Mehrbenutzerzugriff
Granulare Berechtigungssteuerungen ermöglichen es mehreren Benutzern, dasselbe Archiv mit rollenbasiertem Zugriff zu teilen, wodurch es sowohl für kleine Teams als auch für Familienhaushalte geeignet ist.
Bürodokumenten-Support
Die Integration von Gotenberg und Apache Tika verarbeitet Word-, Excel- und andere Office-Formate neben PDFs und Bildern und bietet Ihnen ein einziges Archiv für alle Dokumenttypen.
Warum Sie Paperless-ngx auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.