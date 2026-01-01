Reiverr ist ein Open-Source-Frontend, das Medienerkennung, Anforderung und Wiedergabe in einer einzigen TV-freundlichen Oberfläche vereint. Anstatt zwischen Jellyfin, TMDB, Sonarr und Radarr hin- und herzuspringen, können Nutzer angesagte Titel durchsuchen, personalisierte Empfehlungen erhalten, fehlende Inhalte anfordern und streamen, was sich bereits in ihrer Bibliothek befindet – alles über eine einzige App, die für Fernbedienungen und 10-Fuß-Benutzeroberflächen optimiert ist.

Das Selbst-Hosting von Reiverr auf Ihrem eigenen VPS hält jeden verbundenen API-Schlüssel, die Wiedergabehistorie und das Anforderungsprotokoll unter Ihrer Kontrolle. Die Plugin-basierte Architektur ermöglicht es Ihnen, neue Streaming-Quellen hinzuzufügen, ohne den Kern zu modifizieren, und dasselbe Backend kann sowohl die Web-App als auch eine native Implementierung auf Samsung Tizen Smart-TVs betreiben.