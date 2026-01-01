Reactive Resume mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloser, quelloffener Lebenslauf-Baukasten, der Ihre Karrieredaten auf Ihrem eigenen Server speichert, nicht in einer Drittanbieter-Cloud.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Reactive Resume
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Reactive Resume erstellen können
Reactive Resume ist ein datenschutzorientierter Open-Source-Lebenslauf-Builder, der Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Karrieredaten gibt. Im Gegensatz zu SaaS-Lebenslauf-Tools, die Ihre Informationen auf Servern Dritter speichern, bedeutet das Selbst-Hosting auf einem VPS, dass Ihre Daten niemals Ihre Infrastruktur verlassen. Erstellen Sie ausgefeilte Lebensläufe mit über 14 professionell gestalteten Vorlagen, schauen Sie sich Änderungen in Echtzeit an und exportieren Sie pixelgenaue PDFs – alles, ohne ein Konto auf einer fremden Plattform erstellen zu müssen.
Diese Bereitstellung bündelt alles Notwendige: PostgreSQL für Benutzerdaten, einen Headless-Chrome-Renderer für die PDF-Generierung und einen lokalen S3-kompatiblen Dateispeicher. Optionale KI-Schreibunterstützung ist über OpenAI, Google Gemini oder Anthropic Claude verfügbar, wenn Sie einen API-Schlüssel bereitstellen.
Wichtige Funktionen von Reactive Resume
14+ Lebenslaufvorlagen
Wählen Sie aus professionell gestalteten Vorlagen und passen Sie Schriftarten, Farben und Layouts an Ihren persönlichen Stil an.
Pixelgenauer PDF-Export
PDFs über einen integrierten Headless-Chrome-Renderer generieren — kein Drittanbieterdienst oder Browser-Plugin erforderlich.
Öffentliche teilbare Links
Teilen Sie Ihren Lebenslauf über eine einzigartige URL, die immer Ihre neuesten Bearbeitungen widerspiegelt, ohne Dateien erneut senden zu müssen.
KI-Schreibassistenz
Verbessern Sie den Lebenslauf-Inhalt mit Vorschlägen von OpenAI, Google Gemini oder Anthropic Claude mithilfe Ihres eigenen API-Schlüssels.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Sichere Konten mit TOTP-basierter 2FA und optionaler Passkey-Unterstützung für passwortloses Login.
Warum Sie Reactive Resume auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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