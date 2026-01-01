Judge0 CE mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Code-Ausführungs-API, die Einreichungen in über 60 Programmiersprachen innerhalb einer isolierten Sandbox kompiliert und ausführt.
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Was Sie mit Judge0 CE erstellen können
Judge0 CE ist ein Open-Source-Online-Judge-System, das eine einfache HTTP-JSON-API zum Kompilieren und Ausführen von Quellcode in über 60 Programmiersprachen bereitstellt, darunter C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust und Ruby. Jede Einreichung wird innerhalb einer vollständig isolierten, ressourcenbeschränkten Sandbox unter Verwendung von Linux-Kernel-Namespaces und cgroups kompiliert und ausgeführt, wodurch außer Kontrolle geratene Prozesse, Speichererschöpfung oder Dateisystem-Ausbrüche verhindert werden.
Durch das Selbst-Hosting von Judge0 können Sie Plattformen zur Code-Bewertung, Wettbewerbsprogrammierungs-Judges oder Bildungstools erstellen, ohne auf Ausführungsdienste Dritter angewiesen zu sein. Sie besitzen die API, kontrollieren Ratenbegrenzungen und speichern alle Einreichungsdaten auf Ihrem eigenen VPS. Die CE-Edition ist kostenlos und MIT-lizenziert, ohne Gebühren pro Ausführung, unabhängig vom Volumen.
Wichtige Funktionen von Judge0 CE
60+ Sprachunterstützung
Führen Sie Einreichungen in C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby und Dutzenden weiteren Sprachen aus — alle werden von einem einzigen, vereinheitlichten API-Endpunkt verarbeitet.
Isolierte Sandbox-Ausführung
Jede Einreichung läuft in einer Kernel-Sandbox mit strengen CPU-Zeit-, Speicher- und Prozessbegrenzungen, wodurch Interferenzen zwischen gleichzeitigen Ausführungen verhindert werden.
Einfache HTTP-JSON-API
Erstellen Sie eine Einreichung mit Quellcode und Sprach-ID über eine einzelne POST-Anfrage und fragen Sie ab oder warten Sie synchron auf das Ergebnis, die Ausgabe und die Laufzeitstatistiken.
Authentifizierung und Autorisierung
Schützen Sie die API mit konfigurierbaren Authentifizierungs- und Autorisierungs-Token-Headern, um kontrollierten Zugriff nur für vertrauenswürdige Clients zu ermöglichen.
Asynchroner Worker-Pool
Ein separater Worker-Prozess leert die Ausführungswarteschlange aus Redis, sodass der API-Server auch bei hoher Einreichungslast reaktionsfähig bleibt.
Integrierte Ratenbegrenzung
Die Pro-Client-Ratenbegrenzung kann konfiguriert werden, um zu verhindern, dass ein einzelner Aufrufer den Ausführungspool in einer gemeinsam genutzten Bereitstellung überlastet.
Warum Sie Judge0 CE auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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