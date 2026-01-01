Judge0 CE ist ein Open-Source-Online-Judge-System, das eine einfache HTTP-JSON-API zum Kompilieren und Ausführen von Quellcode in über 60 Programmiersprachen bereitstellt, darunter C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust und Ruby. Jede Einreichung wird innerhalb einer vollständig isolierten, ressourcenbeschränkten Sandbox unter Verwendung von Linux-Kernel-Namespaces und cgroups kompiliert und ausgeführt, wodurch außer Kontrolle geratene Prozesse, Speichererschöpfung oder Dateisystem-Ausbrüche verhindert werden.

Durch das Selbst-Hosting von Judge0 können Sie Plattformen zur Code-Bewertung, Wettbewerbsprogrammierungs-Judges oder Bildungstools erstellen, ohne auf Ausführungsdienste Dritter angewiesen zu sein. Sie besitzen die API, kontrollieren Ratenbegrenzungen und speichern alle Einreichungsdaten auf Ihrem eigenen VPS. Die CE-Edition ist kostenlos und MIT-lizenziert, ohne Gebühren pro Ausführung, unabhängig vom Volumen.