Euro-Office DocumentServer mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Europäisch-souveräne, selbst gehostete Office-Suite für die browserbasierte kollaborative Bearbeitung von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen.
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Was Sie mit Euro-Office DocumentServer erstellen können
Euro-Office DocumentServer ist eine Open-Source-Online-Office-Suite, die browserbasierte kollaborative Bearbeitung von DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- und PDF-Dateien in Ihrer eigenen Infrastruktur ermöglicht. Die Lösung basiert auf der unter der AGPL lizenzierten Codebasis von ONLYOFFICE DocumentServer und wurde für europäische digitale Souveränität neu gebrandet. Sie fungiert als sofort einsetzbares Backend für die gemeinschaftliche Bearbeitung auf Plattformen wie Nextcloud und ownCloud.
Durch das Selbst-Hosting von Euro-Office DocumentServer bleiben alle Dokumente, Bearbeitungssitzungen und Integrationsaufrufe innerhalb Ihres VPS – keine Cloud von Drittanbietern erhält Zugriff auf die Inhalte. Die JWT-Token-Authentifizierung schützt die API standardmäßig, und die gebündelte Bereitstellung wird mit vorkonfiguriertem PostgreSQL, RabbitMQ und Redis für einen produktionsbereiten Bearbeitungsserver ausgeliefert.
Wichtige Funktionen von Euro-Office DocumentServer
Von Grund auf souverän
Europäisch geführter AGPL-Fork mit Fokus auf digitaler Souveränität – jedes Dokument, jedes Protokoll und jeder Datenbankeintrag bleibt auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren.
Kollaborative Bearbeitung in Echtzeit
Mehrere Benutzer können gleichzeitig dasselbe Dokument, dieselbe Tabellenkalkulation oder dieselbe Präsentation bearbeiten – mit Live-Cursor, Kommentaren und Änderungsverfolgung.
MS Office-Kompatibilität
Öffnet und speichert DOCX-, XLSX- und PPTX-Dateien mit originalgetreuer Layoutdarstellung, sowie mit nativer Unterstützung für ODT, ODS und ODP.
JWT-API-Sicherheit
Die Validierung von JSON Web Tokens schützt jeden API-Aufruf, sodass nur autorisierte Integrationen und Clients eine Verbindung zum Bearbeitungsserver herstellen können.
Nextcloud-Integration
Sofort einsetzbares Backend zur gemeinschaftlichen Bearbeitung für Nextcloud, ownCloud und andere Plattformen, die bereits ONLYOFFICE-Konnektoren unterstützen.
PDF- und Formularbearbeitung
Bearbeiten Sie PDFs und erstellen Sie ausfüllbare PDF-Formulare direkt im Browser – ganz ohne zusätzliche Software oder Plugins.
Warum Sie Euro-Office DocumentServer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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