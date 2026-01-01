Qdrant mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Open-Source-Vektordatenbank für semantische Suche, Empfehlungen und KI-gestützte Anwendungen.
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Was Sie mit Qdrant erstellen können
Qdrant ist eine produktionsreife Open-Source-Vektorähnlichkeitssuchmaschine, die speziell für KI- und Machine-Learning-Workloads entwickelt wurde. Sie speichert hochdimensionale Vektoren zusammen mit umfangreichen Payload-Metadaten und ermöglicht Nächste-Nachbarn-Abfragen im Sub-Millisekundenbereich unter Verwendung von HNSW-Indizierung, mehreren Distanzmetriken und erweiterter Filterung – alles zugänglich über REST- und gRPC-APIs.
Der Betrieb von Qdrant auf einem VPS gibt Ihnen volle Kontrolle über Speicherzuweisung, Indizierungskonfiguration und Datenresidenz, ohne die Pro-Abfrage-Preise oder Verbindungslimits von verwalteten Vektordatenbankdiensten, was es ideal für KI-Startups und Teams macht, die semantische Suche oder RAG-Pipelines skalieren.
Wichtige Funktionen von Qdrant
Sub-Millisekunden-Suche
Die HNSW-Indizierung ermöglicht nahezu sofortige Nächste-Nachbar-Abfragen für Millionen von Vektoren, wodurch KI-Anwendungen in jedem Umfang reaktionsschnell bleiben.
Nutzlastfilterung
Suchergebnisse nach beliebigen Metadatenfeldern zur Abfragezeit filtern und dabei Vektorähnlichkeit mit strukturierten Bedingungen in einer einzigen Anfrage kombinieren.
Mehrere Distanzmetriken
Wählen Sie Kosinus-, Euklidische oder Punktprodukt-Distanz, passend zum Embedding-Modell, das von Ihrer Anwendung verwendet wird, ohne die Daten neu zu indizieren.
REST- und gRPC-APIs
Integrieren Sie Qdrant in jede Sprache oder jedes Framework mithilfe der OpenAPI REST-Schnittstelle oder der gRPC-API mit hohem Durchsatz für latenzempfindliche Workloads.
Quantisierungs-Support
Skalare und Produktquantisierung reduzieren den Speicherbedarf erheblich, wodurch Sie größere Datensätze auf derselben Hardware ohne Qualitätsverlust indizieren können.
Warum Sie Qdrant auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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