Qdrant ist eine produktionsreife Open-Source-Vektorähnlichkeitssuchmaschine, die speziell für KI- und Machine-Learning-Workloads entwickelt wurde. Sie speichert hochdimensionale Vektoren zusammen mit umfangreichen Payload-Metadaten und ermöglicht Nächste-Nachbarn-Abfragen im Sub-Millisekundenbereich unter Verwendung von HNSW-Indizierung, mehreren Distanzmetriken und erweiterter Filterung – alles zugänglich über REST- und gRPC-APIs.

Der Betrieb von Qdrant auf einem VPS gibt Ihnen volle Kontrolle über Speicherzuweisung, Indizierungskonfiguration und Datenresidenz, ohne die Pro-Abfrage-Preise oder Verbindungslimits von verwalteten Vektordatenbankdiensten, was es ideal für KI-Startups und Teams macht, die semantische Suche oder RAG-Pipelines skalieren.