MiroFish ist eine KI-Prognose-Engine, die auf dem OASIS Multi-Agenten-Simulations-Framework basiert. Sie konstruiert parallele digitale Welten, die von Tausenden von KI-Agenten bevölkert werden, jeder mit unabhängigen Persönlichkeiten, einem Langzeitgedächtnis, das von Zep Cloud unterstützt wird, und Verhaltenslogik. Nutzer können reale Ereignisse als Seed-Daten einspeisen und beobachten, wie simulierte Populationen reagieren – wodurch Ergebnisprognosen für Social-Media-Trends, Marktbewegungen und politische Auswirkungen erstellt werden.

Das Selbst-Hosting von MiroFish bietet Ihnen dedizierte Rechenleistung für ressourcenintensive Simulationen und hält sensible Geschäftsdaten, Finanzsignale und Pre-Release-Analysen vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie behalten außerdem die volle Kontrolle über die Auswahl des LLM-Anbieters und die Kostenoptimierung.