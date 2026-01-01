MiroFish mit 1 Klick bereitstellen.
KI-Prognose-Engine, gestützt durch Multi-Agenten-Schwarm-Simulation, zur Vorhersage von sozialen und Marktergebnissen in der realen Welt.
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Was Sie mit MiroFish erstellen können
MiroFish ist eine KI-Prognose-Engine, die auf dem OASIS Multi-Agenten-Simulations-Framework basiert. Sie konstruiert parallele digitale Welten, die von Tausenden von KI-Agenten bevölkert werden, jeder mit unabhängigen Persönlichkeiten, einem Langzeitgedächtnis, das von Zep Cloud unterstützt wird, und Verhaltenslogik. Nutzer können reale Ereignisse als Seed-Daten einspeisen und beobachten, wie simulierte Populationen reagieren – wodurch Ergebnisprognosen für Social-Media-Trends, Marktbewegungen und politische Auswirkungen erstellt werden.
Das Selbst-Hosting von MiroFish bietet Ihnen dedizierte Rechenleistung für ressourcenintensive Simulationen und hält sensible Geschäftsdaten, Finanzsignale und Pre-Release-Analysen vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie behalten außerdem die volle Kontrolle über die Auswahl des LLM-Anbieters und die Kostenoptimierung.
Wichtige Funktionen von MiroFish
Multi-Agenten-Simulation
Tausende von KI-Agenten mit einzigartigen Persönlichkeiten und dauerhaftem Gedächtnis interagieren in parallelen digitalen Welten und erzeugen dabei emergente soziale Dynamiken.
Sozialplattformmodellierung
Simuliert Twitter-ähnliche und Reddit-ähnliche Umgebungen mit Beiträgen, Kommentaren, Folgen und Reposts, um das Verhalten realer Plattformen widerzuspiegeln.
Gottesansicht-Steuerung
Variablen und Eilmeldungen aus der Vogelperspektive einspeisen, um zu beobachten, wie die simulierte Bevölkerung in Echtzeit reagiert.
Automatisierte Berichte
KI-generierte Analyseberichte fassen Simulationsergebnisse und Vorhersagen zusammen, wodurch die manuelle Interpretation komplexer Agenteninteraktionen reduziert wird.
Flexibles LLM-Backend
Funktioniert mit OpenAI oder jedem OpenAI API-kompatiblen Anbieter, wodurch Sie Modelle wechseln können, um die Simulationsqualität gegen die Kosten abzuwägen.
Warum Sie MiroFish auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.