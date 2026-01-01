Shiori mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Lesezeichen-Manager, der Webseiten automatisch offline archiviert, sodass gespeicherte Inhalte zugÃ¤nglich bleiben, selbst wenn das Original verschwindet.
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Was Sie mit Shiori erstellen kÃ¶nnen
Shiori ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der in Go geschrieben und als datenschutzorientierte Alternative zu Pocket und Instapaper konzipiert wurde. Er speichert Webseiten als Offline-Archive â€“ so bleiben Ihre Lesezeichen lesbar, selbst wenn Quellen offline gehen, hinter Bezahlschranken verschwinden oder ganz gelÃ¶scht werden. Mit Ã¼ber 9.000 GitHub-Sternen ist er zu einer bevorzugten Wahl fÃ¼r Forscher, Entwickler und datenschutzbewusste Leser geworden, die persÃ¶nliche Wissensdatenbanken aufbauen.
Das Selbst-Hosting von Shiori auf Ihrem VPS hÃ¤lt Leselisten und archivierte Inhalte vollstÃ¤ndig privat, ohne Tracking oder Datenerfassung durch Dritte. Im Gegensatz zu kostenlosen Cloud-Diensten, die Speicher- und Aufbewahrungslimits auferlegen, bietet Ihnen VPS Hosting unbegrenzte KapazitÃ¤t und die volle Kontrolle Ã¼ber Ihr Archiv.
Wichtige Funktionen von Shiori
Offline-Seitenarchivierung
Speichert eine lokale Kopie jeder mit Lesezeichen versehenen Seite, sodass Inhalte lesbar bleiben, selbst wenn die ursprÃ¼ngliche URL offline geht oder hinter einer Bezahlschranke verschwindet.
Volltextsuche
Durchsucht alle Lesezeichen und archivierten Seiteninhalte und ermÃ¶glicht so das schnelle Auffinden spezifischer Informationen in Tausenden von gespeicherten Seiten.
Browser-Erweiterungen
Ein-Klick-Lesezeichen-Speicherung aus Chrome und Firefox, ohne die aktuelle Seite zu verlassen, wobei das Archiv automatisch im Hintergrund erstellt wird.
Pocket-Import
Migriert bestehende Pocket-Bibliotheken im Netscape-Lesezeichenformat, wobei Tags beibehalten werden und der Ãœbergang zur selbst gehosteten Archivierung nahtlos gestaltet wird.
REST-API und CLI
Eine vollstÃ¤ndige REST-API und Befehlszeilenschnittstelle ermÃ¶glichen die Integration mit Automatisierungsskripten und benutzerdefinierten Tools Ã¼ber die WeboberflÃ¤che hinaus.
Warum Sie Shiori auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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