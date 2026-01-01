Bis zu 69 % Rabatt auf Shiori

Shiori mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Selbstgehosteter Lesezeichen-Manager, der Webseiten automatisch offline archiviert, sodass gespeicherte Inhalte zugÃ¤nglich bleiben, selbst wenn das Original verschwindet.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Shiori erstellen kÃ¶nnen

Shiori ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der in Go geschrieben und als datenschutzorientierte Alternative zu Pocket und Instapaper konzipiert wurde. Er speichert Webseiten als Offline-Archive â€“ so bleiben Ihre Lesezeichen lesbar, selbst wenn Quellen offline gehen, hinter Bezahlschranken verschwinden oder ganz gelÃ¶scht werden. Mit Ã¼ber 9.000 GitHub-Sternen ist er zu einer bevorzugten Wahl fÃ¼r Forscher, Entwickler und datenschutzbewusste Leser geworden, die persÃ¶nliche Wissensdatenbanken aufbauen.

Das Selbst-Hosting von Shiori auf Ihrem VPS hÃ¤lt Leselisten und archivierte Inhalte vollstÃ¤ndig privat, ohne Tracking oder Datenerfassung durch Dritte. Im Gegensatz zu kostenlosen Cloud-Diensten, die Speicher- und Aufbewahrungslimits auferlegen, bietet Ihnen VPS Hosting unbegrenzte KapazitÃ¤t und die volle Kontrolle Ã¼ber Ihr Archiv.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Shiori

Offline-Seitenarchivierung

Speichert eine lokale Kopie jeder mit Lesezeichen versehenen Seite, sodass Inhalte lesbar bleiben, selbst wenn die ursprÃ¼ngliche URL offline geht oder hinter einer Bezahlschranke verschwindet.

Volltextsuche

Durchsucht alle Lesezeichen und archivierten Seiteninhalte und ermÃ¶glicht so das schnelle Auffinden spezifischer Informationen in Tausenden von gespeicherten Seiten.

Browser-Erweiterungen

Ein-Klick-Lesezeichen-Speicherung aus Chrome und Firefox, ohne die aktuelle Seite zu verlassen, wobei das Archiv automatisch im Hintergrund erstellt wird.

Pocket-Import

Migriert bestehende Pocket-Bibliotheken im Netscape-Lesezeichenformat, wobei Tags beibehalten werden und der Ãœbergang zur selbst gehosteten Archivierung nahtlos gestaltet wird.

REST-API und CLI

Eine vollstÃ¤ndige REST-API und Befehlszeilenschnittstelle ermÃ¶glichen die Integration mit Automatisierungsskripten und benutzerdefinierten Tools Ã¼ber die WeboberflÃ¤che hinaus.

Warum Sie Shiori auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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AppFlowy ist ein KI-gestÃ¼tzter Open-Source-Arbeitsbereich und eine Alternative zu Notion

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Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker mit Fokus auf tÃ¤gliche Check-ins und Erfolgsserien

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