Shoutrrr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, selbstgehosteter Social-Media-Scheduler für X, Bluesky und LinkedIn — einmal schreiben und überall veröffentlichen.
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Was Sie mit Shoutrrr erstellen können
Shoutrrr ist ein Open-Source-Social-Media-Planungstool, das als selbst gehostete Alternative zu Buffer, Typefully und Hootsuite entwickelt wurde. Es ermöglicht Ihnen, einen Beitrag einmal zu verfassen und ihn über X (Twitter), Bluesky und LinkedIn von einem einzigen Dashboard aus in die Warteschlange zu stellen, mit netzwerkspezifischer Zeichenbegrenzungsverwaltung, OAuth-basierten Kontoverbindungen und einem integrierten Worker, der Beiträge planmäßig im Hintergrund veröffentlicht.
Das Selbst-Hosten von Shoutrrr auf Ihrem VPS hält Entwürfe, geplante Warteschlangen und verbundene soziale Konten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur – ohne Pro-Platz-Preise, ohne Beitragsquoten und ohne Drittanbieterzugriff auf Ihre Content-Strategie. Die Standard-SQLite-Konfiguration läuft in einem einzigen Container, während persistente Volumes sicherstellen, dass Uploads und Daten erneute Bereitstellungen überstehen.
Wichtige Funktionen von Shoutrrr
Multi-Netzwerk-Veröffentlichung
Verfassen Sie einen Beitrag einmal und veröffentlichen Sie ihn gleichzeitig auf X, Bluesky und LinkedIn, mit plattformspezifischen Zeichenbeschränkungen und Vorschau-Darstellung.
Hintergrund-Scheduler
Integrierter Warteschlangen-Worker und Cron-Scheduler veröffentlichen Ihre Beiträge zur geplanten Zeit, ohne einen Browser-Tab geöffnet zu lassen.
OAuth-Kontoverknüpfung
Verbinden Sie X und LinkedIn über OAuth 2.0 und Bluesky über ein App-Passwort — Zugangsdaten und Tokens bleiben in Ihrer eigenen Bereitstellung.
SQLite standardmäßig
Wird in einem einzigen Container mit SQLite als Speicher ausgeliefert — ohne externe Datenbank oder Cache zur Verwaltung, mit optionalen Postgres- und Redis-Upgrades.
Engagement-Kennzahlen
Integrierte Metriken erfassen die Beitragsleistung über die Zeit, sodass Sie Netzwerke vergleichen und Ihre Strategie optimieren können, ohne externe Analysetools zu benötigen.
Warum Sie Shoutrrr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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