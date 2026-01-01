CockroachDB mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Verteilte SQL-Datenbank, entwickelt für Cloud-native Anwendungen, die Ausfallsicherheit, Konsistenz und horizontale Skalierbarkeit erfordern.
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Was Sie mit CockroachDB erstellen können
CockroachDB ist eine verteilte Open-Source-SQL-Datenbank, die entwickelt wurde, um Hardwareausfälle und regionale Ausfälle zu überstehen, ohne die Konsistenz zu beeinträchtigen. Sie spricht das PostgreSQL-Wire-Protokoll, was bedeutet, dass bestehende PostgreSQL-Treiber und -Tools ohne Codeänderungen funktionieren, während sie im Hintergrund automatisches Sharding, Geo-Partitionierung und Multi-Region-Replikation bietet.
Die Bereitstellung von CockroachDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine produktionsreife SQL-Datenbank mit ACID-Garantien, automatischem Failover und einer integrierten DB-Konsole zur Überwachung der Cluster-Integrität – ohne die Kosten oder die Komplexität verwalteter Cloud-Datenbankdienste. Sie ist ideal für Anwendungen, die keine Ausfallzeiten und starke Transaktionsgarantien benötigen.
Wichtige Funktionen von CockroachDB
PostgreSQL-Kompatibilität
CockroachDB spricht das PostgreSQL Wire-Protokoll, sodass sich jeder PostgreSQL-Treiber, jedes ORM oder Tool ohne Codeänderungen verbinden lässt und die Migration dadurch unkompliziert wird.
Automatische Datenreplikation
Daten werden automatisch über Knoten hinweg mit konfigurierbaren Replikationsfaktoren repliziert, sodass der Cluster Lese- und Schreibvorgänge auch dann weiterhin bedient, wenn ein Knoten ausfällt.
Verteilte ACID-Transaktionen
Vollständige serialisierbare Isolation gewährleistet, dass jede Transaktion über alle Knoten hinweg konsistent ist, wodurch Dirty Reads und Phantom Writes eliminiert werden, die in letztendlich konsistenten Systemen üblich sind.
Integrierte DB Console
Das integrierte Web-Dashboard bietet Echtzeit-Einblicke in die Abfrageleistung, die Cluster-Topologie, die Speichernutzung und aktive Anweisungen ohne externe Überwachungstools.
Horizontale Skalierung
Fügen Sie Knoten hinzu, um Kapazität und Durchsatz linear zu skalieren; CockroachDB gleicht Daten automatisch ohne Ausfallzeiten oder manuelles Eingreifen neu aus.
Warum Sie CockroachDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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