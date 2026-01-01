Open-Source-Plattform für die Modellierung und Dokumentation von Netzwerkinfrastruktur, IP-Adressen, Racks und Schaltkreisen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NetBox erstellen können
NetBox ist die führende Open-Source-Plattform zur Modellierung und Dokumentation von Netzwerkinfrastruktur. Ursprünglich von DigitalOcean entwickelt, bietet es eine umfassende Quelle der Wahrheit für die IP-Adressverwaltung (IPAM), das Rechenzentrumsinfrastrukturmanagement (DCIM), Schaltkreise, Verbindungen und Virtualisierungsressourcen. Netzwerkingenieure nutzen NetBox, um jedes Gerät, Kabel, jede IP-Adresse und jedes VLAN in ihrer gesamten Infrastruktur zu verfolgen.
Das Selbst-Hosting von NetBox auf Ihrem VPS hält die gesamte Netzwerkdokumentation privat und für Ihr Betriebsteam zugänglich. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL zur Datenspeicherung, Redis für Caching und Hintergrundaufgaben sowie einen dedizierten Worker-Prozess für die zuverlässige Aufgabenausführung. Ein Administratorkonto wird beim ersten Start automatisch mit den während der Bereitstellung konfigurierten Anmeldeinformationen erstellt.
Wichtige Funktionen von NetBox
IP-Adressverwaltung
Verfolgen Sie IP-Präfixe, Adressen, Bereiche und VLANs mit hierarchischer Organisation und Nutzungsverfolgung.
Geräteinventar
Modellieren Sie Netzwerkgeräte, Gerätetypen, Hersteller und Plattformen mit Rack-Ansichtsdiagrammen und Kabelverläufen.
Schaltkreisverfolgung
Dokumentieren Sie WAN-Leitungen, Anbieter und Verbindungen mit A/Z-Terminierungszuordnung und Vertragsdetails.
REST- und GraphQL-APIs
Vollständige REST- und GraphQL-APIs ermöglichen Automatisierung, Integration mit Überwachungstools und programmgesteuerte Infrastrukturverwaltung.
Benutzerdefinierte Felder
Erweitern Sie jeden Objekttyp mit benutzerdefinierten Feldern, Tags und Validierungsregeln, um den spezifischen Dokumentationsbedürfnissen Ihrer Organisation gerecht zu werden.
Änderungsprotokollierung
Vollständiger Audit-Trail jeder Änderung an Infrastrukturdatensätzen mit Benutzerzuordnung und Zeitstempeln.
Warum Sie NetBox auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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