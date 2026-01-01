NetBox ist die führende Open-Source-Plattform zur Modellierung und Dokumentation von Netzwerkinfrastruktur. Ursprünglich von DigitalOcean entwickelt, bietet es eine umfassende Quelle der Wahrheit für die IP-Adressverwaltung (IPAM), das Rechenzentrumsinfrastrukturmanagement (DCIM), Schaltkreise, Verbindungen und Virtualisierungsressourcen. Netzwerkingenieure nutzen NetBox, um jedes Gerät, Kabel, jede IP-Adresse und jedes VLAN in ihrer gesamten Infrastruktur zu verfolgen.

Das Selbst-Hosting von NetBox auf Ihrem VPS hält die gesamte Netzwerkdokumentation privat und für Ihr Betriebsteam zugänglich. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL zur Datenspeicherung, Redis für Caching und Hintergrundaufgaben sowie einen dedizierten Worker-Prozess für die zuverlässige Aufgabenausführung. Ein Administratorkonto wird beim ersten Start automatisch mit den während der Bereitstellung konfigurierten Anmeldeinformationen erstellt.