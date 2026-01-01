BunkerM bündelt Eclipse Mosquitto mit einem vollständigen Management-Dashboard in einem einzigen Container, sodass Sie einen produktionsbereiten MQTT-Broker erhalten, ohne Konfigurationsdateien manuell bearbeiten oder eine separate Benutzeroberfläche installieren zu müssen. Das gebündelte Webinterface verwaltet dynamische Sicherheit, Client- und Rollen-ACLs, Live-Themen-Erkundung und Nachrichtenverlauf mit Wiedergabe – alles unterstützt durch einen lokalen SQLite-Speicher, der jede veröffentlichte Nachricht erfasst.

Das Selbst-Hosting von BunkerM auf Ihrem eigenen VPS hält Gerätetelemetrie, ACL-Regeln und historische Nachrichten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, mit unbegrenzten Clients und ohne Gebühren pro Nachricht. Das Image bündelt einen statistischen Anomalie-Detektor und eine lokale Automatisierungs-Engine für Cron-basierte Veröffentlichungen und bedingungsbasierte Überwachungen, die alle innerhalb des Containers ohne Cloud-Abhängigkeit laufen.