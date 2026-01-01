Domain Locker ist eine selbst gehostete Plattform, die für Entwickler, Unternehmen und IT-Experten entwickelt wurde, die mehrere Domainnamen bei verschiedenen Registraren verwalten. Es sammelt automatisch DNS-Einträge, SSL-Zertifikatsdetails, WHOIS-Daten, Subdomains und IP-Adressinformationen für jede Domain in Ihrem Portfolio, wodurch Sie einen zentralen Ort erhalten, um den Zustand und die Historie Ihrer Domains zu verfolgen.

Alarmierungs-Integrationen — einschließlich E-Mail, Webhooks, Telegram und Signal — benachrichtigen Sie über bevorstehende Abläufe, DNS-Änderungen und Sicherheitsanomalien, bevor sie zu Vorfällen werden. Interaktive Analysen und Kostenverfolgung runden den Funktionsumfang ab, was Domain Locker zu einem vollständigen Betriebstool für jeden macht, dem seine Domain-Assets wichtig sind. Das Selbst-Hosting hält all diese sensiblen Registrar- und DNS-Daten vollständig unter Ihrer Kontrolle.