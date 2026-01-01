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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Atlas CMMS erstellen können

Atlas CMMS ist ein selbst gehostetes computergestütztes Wartungsmanagementsystem, das für Teams in den Bereichen Anlagenverwaltung, Fertigung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Versorgungsunternehmen entwickelt wurde. Es zentralisiert Arbeitsaufträge, präventive Wartungspläne, Gerätedatensätze, Teilebestand und Serviceanfragen, sodass Techniker und Manager eine einzige Quelle der Wahrheit teilen, anstatt Tabellenkalkulationen, Papierprotokolle und E-Mail-Threads zu jonglieren.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Anlagendaten, Technikeraufzeichnungen und Wartungshistorie unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Anbieterbindung. Spring Boot betreibt das Backend, React treibt die Web-App an, und eine begleitende mobile App ermöglicht es Außendiensttechnikern, offline zu arbeiten und sich bei erneuter Verbindung zu synchronisieren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Atlas CMMS

Arbeitsauftragsverwaltung

Erstellen, zuweisen und verfolgen Sie Arbeitsaufträge mit Prioritäten, Zeiterfassungen, Anhängen und einer vollständigen Historie für jeden Auftrag und Techniker.

Präventive Wartung

Planen Sie wiederkehrende Inspektionen und automatisieren Sie die Erstellung von Arbeitsaufträgen, die durch Zählerstände, Zeitintervalle oder Anlagenereignisse ausgelöst werden.

Anlagen- und Bestandsverfolgung

Geräte katalogisieren, inklusive Ausfallzeiten-Kennzahlen, Wartungskosten und Ersatzteilbestand mit Bestandsalarmen sowie automatisierten Bestellungen.

Mobile Feld-App

Native iOS- und Android-Apps ermöglichen es Technikern, QR-Codes zu scannen, Arbeitszeiten zu erfassen, Fotos aufzunehmen und Arbeitsaufträge direkt vor Ort abzuschließen.

Analysen und Berichte

Integrierte Dashboards decken die Einhaltung von Arbeitsaufträgen, die Anlagenzuverlässigkeit, Ausfallzeittrends, die Arbeitskräfteauslastung und die Kostenanalyse ab.

Warum Sie Atlas CMMS auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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