OpenSign ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene Alternative zu DocuSign und Adobe Sign, entwickelt fÃ¼r Organisationen, die rechtlich bindende elektronische Signaturen benÃ¶tigen, ohne sensible VertrÃ¤ge in einem Drittanbieter-SaaS einzuschlieÃŸen. Es unterstÃ¼tzt Workflows fÃ¼r mehrere Unterzeichner, wiederverwendbare Vorlagen, persÃ¶nliches Unterschreiben, Kontaktverzeichnisse und PKI-basierte digitale Signaturen unter Verwendung Ihres eigenen PFX-Zertifikats, alles verpackt in einer Ã¼bersichtlichen Drag-and-Drop-OberflÃ¤che.

Das Selbst-Hosting von OpenSign auf Ihrem VPS bewahrt jedes Dokument, jede Signatur und jedes Audit-Protokoll auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Umschlag an, es gibt keine Begrenzung der Unterzeichnerzahl und kein Risiko, dass Vertragsdaten Ihre Umgebung verlassen, was es gut geeignet macht fÃ¼r Rechts-, Personal- und Beschaffungsteams mit strengen Compliance-Anforderungen.