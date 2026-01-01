Tiny File Manager mit Ein-Klick-Installation installieren.
Leichtgewichtiger Ein-Datei-PHP-Web-Dateimanager zum Hochladen, Herunterladen und Organisieren von Serverdateien von jedem Browser aus.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tiny File Manager erstellen kÃ¶nnen
Tiny File Manager ist ein kompakter Open-Source-Dateimanager, der vollstÃ¤ndig als einzelne PHP-Datei lÃ¤uft und Ihnen eine voll ausgestattete browserbasierte OberflÃ¤che bietet, um Dateien auf Ihrem Server ohne SSH- oder FTP-Clients zu verwalten. Er unterstÃ¼tzt das Hoch- und Herunterladen von Dateien, Kopieren, Verschieben, Umbenennen, LÃ¶schen, das Erstellen von Archiven und einen integrierten Texteditor â€“ alles zugÃ¤nglich Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche, responsive Web-BenutzeroberflÃ¤che.
Das Selbst-Hosting von Tiny File Manager auf Ihrem VPS hÃ¤lt Ihre Dateien unter Ihrer Kontrolle und ermÃ¶glicht es Ihnen, Teammitgliedern rollenbasierten Zugriff mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen zu gewÃ¤hren. Sein minimaler Ressourcenverbrauch bedeutet, dass er neben Ihren bestehenden Anwendungen lÃ¤uft, ohne spÃ¼rbaren Ressourcen-Overhead hinzuzufÃ¼gen.
Wichtige Funktionen von Tiny File Manager
VollstÃ¤ndige DateivorgÃ¤nge
Dateien und Ordner direkt aus dem Browser hochladen, herunterladen, kopieren, verschieben, umbenennen und lÃ¶schen, ohne SSH- oder FTP-Zugriff zu benÃ¶tigen.
Mehrbenutzerzugriff
Legen Sie mehrere Benutzerkonten mit individuellen PasswÃ¶rtern und Berechtigungsstufen fest, einschlieÃŸlich schreibgeschÃ¼tzter Rollen fÃ¼r eingeschrÃ¤nkten Zugriff.
Integrierter Texteditor
Bearbeiten Sie Konfigurationsdateien, Skripte und Code direkt im Browser mit Syntaxhervorhebung und ersparen Sie sich die Notwendigkeit eines separaten Editors.
Archiv-Support
Erstellen Sie ZIP-Archive und entpacken Sie komprimierte Dateien Ã¼ber die WeboberflÃ¤che, was StapelÃ¼bertragungen und Backups ohne Befehlszeilentools vereinfacht.
Dateisuche
Durchsuchen Sie Verzeichnisse nach Dateinamen oder Inhalt, um Dateien schnell zu finden, ohne manuell durch Ordnerstrukturen navigieren zu mÃ¼ssen.
Warum Sie Tiny File Manager auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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