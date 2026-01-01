ByteStash ist eine selbst gehostete Webanwendung zum Speichern, Organisieren und Teilen von Code-Snippets in einer einzigen durchsuchbaren Bibliothek. Sie unterstützt Dutzende von Programmiersprachen mit vollständiger Syntaxhervorhebung, ermöglicht das Filtern nach Sprache oder Stichwort, das Anheften von Favoriten für schnellen Zugriff und das öffentliche Teilen von Snippets, ohne dass Empfänger Konten benötigen.

Im Gegensatz zu Cloud-basierten Snippet-Tools läuft ByteStash vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur mit einer leichten SQLite-Datenbank – es sind keine externen Dienste erforderlich. Sie bietet eine vollständige REST-API mit Swagger-Dokumentation und optionaler OpenID Connect-Integration, wodurch sie gleichermaßen für Solo-Entwickler und Teams geeignet ist, die ein zentralisiertes Identitätsmanagement verwenden.