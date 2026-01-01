ByteStash mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Code-Snippet-Manager mit Syntaxhervorhebung, Volltextsuche und optionalem SSO für Entwickler und Teams.
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Was Sie mit ByteStash erstellen können
ByteStash ist eine selbst gehostete Webanwendung zum Speichern, Organisieren und Teilen von Code-Snippets in einer einzigen durchsuchbaren Bibliothek. Sie unterstützt Dutzende von Programmiersprachen mit vollständiger Syntaxhervorhebung, ermöglicht das Filtern nach Sprache oder Stichwort, das Anheften von Favoriten für schnellen Zugriff und das öffentliche Teilen von Snippets, ohne dass Empfänger Konten benötigen.
Im Gegensatz zu Cloud-basierten Snippet-Tools läuft ByteStash vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur mit einer leichten SQLite-Datenbank – es sind keine externen Dienste erforderlich. Sie bietet eine vollständige REST-API mit Swagger-Dokumentation und optionaler OpenID Connect-Integration, wodurch sie gleichermaßen für Solo-Entwickler und Teams geeignet ist, die ein zentralisiertes Identitätsmanagement verwenden.
Wichtige Funktionen von ByteStash
Syntaxhervorhebung
Unterstützt Dutzende von Programmiersprachen, sodass jedes Snippet mit präziser, lesbarer Syntaxhervorhebung gerendert wird.
Volltextsuche
Suchen und filtern Sie Ihre gesamte Snippet-Bibliothek nach Sprache, Stichwort oder Tag, um in Sekundenschnelle genau das zu finden, was Sie benötigen.
Öffentliche Freigabe
Teilen Sie einzelne Schnipsel oder Sammlungen über öffentliche Links – Empfänger benötigen kein Konto, um sie anzusehen.
REST API-Zugriff
Vollständige CRUD-API mit integrierter Swagger-Dokumentation ermöglicht Ihnen die Integration des Snippet-Abrufs in Skripte, Editoren oder CI-Pipelines.
SSO-Integration
Verbinden Sie einen beliebigen OpenID Connect-Anbieter, um Single Sign-On für Teams zu ermöglichen, die bereits eine zentralisierte Identitätsverwaltung nutzen.
Warum Sie ByteStash auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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