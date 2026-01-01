TubeSync ist ein selbst gehostetes Tool im PVR-Stil für YouTube, das Kanäle und Playlists überwacht und neue Videos automatisch herunterlädt, sobald sie veröffentlicht werden. Es funktioniert wie ein DVR für Online-Inhalte und hält Ihre Medienbibliothek ohne manuelles Eingreifen auf dem neuesten Stand.

TubeSync selbst auf einem VPS zu hosten bedeutet, dass Downloads kontinuierlich im Hintergrund laufen, während Ihre Geräte ausgeschaltet sind. Es integriert sich in Plex- und Jellyfin-Medienserver, verarbeitet Metadaten und Miniaturansichten automatisch und unterstützt Keyword-Filterung sowie Qualitätsgrenzen, um Speicherplatz zu sparen.