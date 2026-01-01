Kapowarr ist ein selbst gehosteter Comic-Bibliotheksmanager, der fÃ¼r das arr-Ã–kosystem entwickelt wurde und darauf ausgelegt ist, das Herunterladen, Umbenennen und Organisieren von digitalen Comic-Ausgaben, -BÃ¤nden und Graphic Novels zu automatisieren. Ã„hnlich wie Sonarr fÃ¼r TV-Serien oder Radarr fÃ¼r Filme ermÃ¶glicht Kapowarr das HinzufÃ¼gen von Titeln, denen Sie folgen mÃ¶chten, und sucht dann automatisch nach neuen Ausgaben und lÃ¤dt diese herunter, sobald sie von einer Reihe unterstÃ¼tzter Quellen verfÃ¼gbar sind.

Die Anwendung kann bestehende Comic-Bibliotheken importieren, Dateiformate konvertieren und Dateien gemÃ¤ÃŸ anpassbaren Benennungsschemata organisieren. Der Betrieb von Kapowarr auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Bibliothek von Ã¼berall zugÃ¤nglich, wÃ¤hrend die Wartungsarbeiten automatisiert werden, die sonst einen fortlaufenden manuellen Aufwand erfordern wÃ¼rden.