Kapowarr mit einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Comic-Bibliotheksmanager, der Ihre digitale Comic-Sammlung automatisch herunterlÃ¤dt, organisiert und verwaltet.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Kapowarr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kapowarr erstellen kÃ¶nnen
Kapowarr ist ein selbst gehosteter Comic-Bibliotheksmanager, der fÃ¼r das arr-Ã–kosystem entwickelt wurde und darauf ausgelegt ist, das Herunterladen, Umbenennen und Organisieren von digitalen Comic-Ausgaben, -BÃ¤nden und Graphic Novels zu automatisieren. Ã„hnlich wie Sonarr fÃ¼r TV-Serien oder Radarr fÃ¼r Filme ermÃ¶glicht Kapowarr das HinzufÃ¼gen von Titeln, denen Sie folgen mÃ¶chten, und sucht dann automatisch nach neuen Ausgaben und lÃ¤dt diese herunter, sobald sie von einer Reihe unterstÃ¼tzter Quellen verfÃ¼gbar sind.
Die Anwendung kann bestehende Comic-Bibliotheken importieren, Dateiformate konvertieren und Dateien gemÃ¤ÃŸ anpassbaren Benennungsschemata organisieren. Der Betrieb von Kapowarr auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Bibliothek von Ã¼berall zugÃ¤nglich, wÃ¤hrend die Wartungsarbeiten automatisiert werden, die sonst einen fortlaufenden manuellen Aufwand erfordern wÃ¼rden.
Wichtige Funktionen von Kapowarr
Automatisierte Vorgangs-Downloads
FÃ¼gen Sie BÃ¤nde hinzu, denen Sie folgen mÃ¶chten, und Kapowarr sucht automatisch nach neuen Ausgaben und lÃ¤dt diese herunter, sobald sie verÃ¶ffentlicht werden.
Bibliotheksimport und -organisation
Importieren Sie eine bestehende Comic-Bibliothek und lassen Sie Kapowarr Dateien gemÃ¤ÃŸ Ihrem bevorzugten Benennungsschema umbenennen, verschieben und organisieren.
Mehrquellen-Download
Herunterladen von DDL-Links, Pixeldrain, Mega und vielen anderen Quellen mit konfigurierbaren QualitÃ¤ts- und FormatprÃ¤ferenzen.
Formatkonvertierung
Extrahieren und konvertieren Sie heruntergeladene Archivdateien wÃ¤hrend des Importvorgangs automatisch in Ihr bevorzugtes Comic-Format.
Manuelle und automatische Suche
Nutzen Sie die Ã¼berwachte Ein-Klick-Suche, um ganze BÃ¤nde automatisch zu erfassen, oder durchsuchen und wÃ¤hlen Sie bestimmte VerÃ¶ffentlichungen mit der manuellen Suche aus.
Warum Sie Kapowarr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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