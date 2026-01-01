Bis zu 69 % Rabatt auf Docspell

Docspell in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.

Selbstgehostete Dokumentenverwaltung, die Scans, E-Mails und PDFs automatisch verschlagwortet und sie volltextdurchsuchbar macht.

30 Tage Geld-zurück-Garantie
Automatische wöchentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
7,79/Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Docspell in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Docspell

BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Docspell erstellen können

Docspell ist ein Open-Source, selbst gehosteter Dokumentenmanagement-Server, der für Stapel von Papier entwickelt wurde, die gescannt, heruntergeladen oder per E-Mail empfangen wurden. Er führt OCR für eingehende Dateien aus, extrahiert Daten, Korrespondenten und Beträge mithilfe von NLP und speichert die strukturierten Metadaten zusammen mit dem Originaldokument, sodass das gesamte Archiv volltextdurchsuchbar wird. Tags, benutzerdefinierte Felder, Ordner und gespeicherte Abfragen machen es praktisch, Haushaltsunterlagen, Rechnungen von Freiberuflern oder Geschäftsunterlagen kleiner Unternehmen über viele Jahre hinweg zu verwalten.

Das Selbst-Hosten von Docspell auf Ihrem eigenen VPS bewahrt die sensibelsten Unterlagen – Steuerunterlagen, Arztrechnungen, juristische Dokumente, Behördenformulare – innerhalb einer Infrastruktur auf, die Sie kontrollieren, anstatt sie bei einem SaaS-Dokumentendienst zu speichern. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Speicherung, Solr für die Volltextsuche und den Docspell REST-Server plus Joex-Worker für OCR und Konvertierung, wobei die Registrierung beim ersten Besuch das Konto erstellt, das das Dokumentenarchiv besitzt.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Docspell

OCR + NLP Extraktion

Führt OCR bei jedem Scan aus, extrahiert dann Daten, Korrespondenten, Beträge und Kontakte, sodass jedes Dokument bereits vorklassifiziert im Posteingang ankommt.

Volltextsuche

Solr-gestützte Volltextsuche in jedem Dokument — Rechnungen, Verträge, Belege, E-Mail-Anhänge — mit Filtern nach Tag, Ordner und Feld.

E-Mail- und Ordner-Import

Postfach-Anhänge via IMAP abrufen, HTTP-Uploads von Scannern akzeptieren und ein Verzeichnis auf Dateien überwachen, die via SCP oder rsync abgelegt werden.

Tags und benutzerdefinierte Felder

Dokumente mit Tags, Organisationsetiketten, benutzerdefinierten Feldern (Beträge, Vertragsdaten, Ablaufdaten) und automatisch aktualisierenden gespeicherten Suchanfragen versehen.

Mehrbenutzer und mandantenfähig

Jedes „Kollektiv“ ist ein isolierter Arbeitsbereich mit eigenen Benutzern, Dokumenten und Metadaten, sodass Familien oder kleine Teams eine Instanz teilen, ohne Daten zu vermischen.

Dokumentenkonvertierung

Konvertiert eingehende HTML-, Office-, Bild- und E-Mail-Dateien in durchsuchbare PDFs mittels WeasyPrint, Unoconv und Tesseract für ein einheitliches Archiv.

Warum Sie Docspell auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Produktivitätsplattform

Auswählen
WordPress

WordPress

WordPress ist der weltweit beliebteste Website-Baukasten und das meistgenutzte CMS

Auswählen
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Schlankes, selbstgehostetes Wiki mit Git-basierten Seiten und Markdown-Bearbeitung

Auswählen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.