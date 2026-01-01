Docspell in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Dokumentenverwaltung, die Scans, E-Mails und PDFs automatisch verschlagwortet und sie volltextdurchsuchbar macht.
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Was Sie mit Docspell erstellen können
Docspell ist ein Open-Source, selbst gehosteter Dokumentenmanagement-Server, der für Stapel von Papier entwickelt wurde, die gescannt, heruntergeladen oder per E-Mail empfangen wurden. Er führt OCR für eingehende Dateien aus, extrahiert Daten, Korrespondenten und Beträge mithilfe von NLP und speichert die strukturierten Metadaten zusammen mit dem Originaldokument, sodass das gesamte Archiv volltextdurchsuchbar wird. Tags, benutzerdefinierte Felder, Ordner und gespeicherte Abfragen machen es praktisch, Haushaltsunterlagen, Rechnungen von Freiberuflern oder Geschäftsunterlagen kleiner Unternehmen über viele Jahre hinweg zu verwalten.
Das Selbst-Hosten von Docspell auf Ihrem eigenen VPS bewahrt die sensibelsten Unterlagen – Steuerunterlagen, Arztrechnungen, juristische Dokumente, Behördenformulare – innerhalb einer Infrastruktur auf, die Sie kontrollieren, anstatt sie bei einem SaaS-Dokumentendienst zu speichern. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Speicherung, Solr für die Volltextsuche und den Docspell REST-Server plus Joex-Worker für OCR und Konvertierung, wobei die Registrierung beim ersten Besuch das Konto erstellt, das das Dokumentenarchiv besitzt.
Wichtige Funktionen von Docspell
OCR + NLP Extraktion
Führt OCR bei jedem Scan aus, extrahiert dann Daten, Korrespondenten, Beträge und Kontakte, sodass jedes Dokument bereits vorklassifiziert im Posteingang ankommt.
Volltextsuche
Solr-gestützte Volltextsuche in jedem Dokument — Rechnungen, Verträge, Belege, E-Mail-Anhänge — mit Filtern nach Tag, Ordner und Feld.
E-Mail- und Ordner-Import
Postfach-Anhänge via IMAP abrufen, HTTP-Uploads von Scannern akzeptieren und ein Verzeichnis auf Dateien überwachen, die via SCP oder rsync abgelegt werden.
Tags und benutzerdefinierte Felder
Dokumente mit Tags, Organisationsetiketten, benutzerdefinierten Feldern (Beträge, Vertragsdaten, Ablaufdaten) und automatisch aktualisierenden gespeicherten Suchanfragen versehen.
Mehrbenutzer und mandantenfähig
Jedes „Kollektiv“ ist ein isolierter Arbeitsbereich mit eigenen Benutzern, Dokumenten und Metadaten, sodass Familien oder kleine Teams eine Instanz teilen, ohne Daten zu vermischen.
Dokumentenkonvertierung
Konvertiert eingehende HTML-, Office-, Bild- und E-Mail-Dateien in durchsuchbare PDFs mittels WeasyPrint, Unoconv und Tesseract für ein einheitliches Archiv.
Warum Sie Docspell auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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