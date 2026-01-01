Docspell ist ein Open-Source, selbst gehosteter Dokumentenmanagement-Server, der für Stapel von Papier entwickelt wurde, die gescannt, heruntergeladen oder per E-Mail empfangen wurden. Er führt OCR für eingehende Dateien aus, extrahiert Daten, Korrespondenten und Beträge mithilfe von NLP und speichert die strukturierten Metadaten zusammen mit dem Originaldokument, sodass das gesamte Archiv volltextdurchsuchbar wird. Tags, benutzerdefinierte Felder, Ordner und gespeicherte Abfragen machen es praktisch, Haushaltsunterlagen, Rechnungen von Freiberuflern oder Geschäftsunterlagen kleiner Unternehmen über viele Jahre hinweg zu verwalten.

Das Selbst-Hosten von Docspell auf Ihrem eigenen VPS bewahrt die sensibelsten Unterlagen – Steuerunterlagen, Arztrechnungen, juristische Dokumente, Behördenformulare – innerhalb einer Infrastruktur auf, die Sie kontrollieren, anstatt sie bei einem SaaS-Dokumentendienst zu speichern. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Speicherung, Solr für die Volltextsuche und den Docspell REST-Server plus Joex-Worker für OCR und Konvertierung, wobei die Registrierung beim ersten Besuch das Konto erstellt, das das Dokumentenarchiv besitzt.